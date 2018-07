POTRESNA PRIČA UČESNICE RIJALITIJA: Otac mi je bio alkoholičar, sestra se razbolela u 17. godini, ali tu nije kraj mojih mukama...

Učesnica rijalitija "Letnji kamp" Ana ispričala je potresnu priču iz svog života.

Kamperi su otvarali svoje duše i poverili vam najveće tajne. Ona je ispričala svoju dramatičnu životnu priču koja tera suze na oči.

"Ja sam imala jako težak život, živeli smo u maloj kućici jako skromno, odnos sa ocem mi je bio jako loš jer je on bio alkoholičar, moja sestra se razbolela u sedamnaest godina i to nam je svima teško palo, mojim mukama nije došao kraj ni kada sam se udala jer me je muž fizički zlostavljao i maltretirao, a briga o deci je spala samo na mene jer je on više brinuo o drugarima, nego o nama", rekla je Ana drhtavim glasom.

