CEO REGION OPLAKUJE OLIVERA: Nije uspeo da pobedi opaku bolest, a ono što je ostavio iza sebe je NEPROCENJIVO! Ovako je živeo i pevao legendarni pevač (VIDEO)

Legendarni pevač Oliver Dragojević premino je jutros u pet sati u splitskoj bolnici u 71. godini, godinu dana nakon što mu je dijagnostifikovan kancer, preneo je hrvatski sajt 24.HR.

Rođen je 7. decembra 1947. godina u Velikoj Luci na Korčuli. Imao je tri sestre koje su preminule pre nego se rodio brat Aljoša, u vreme dok mu je majka za vreme Drugog svetskog rata bila u izbeglištvu u El Shatu. Aljoša, rođen 1949. godine, umro je od raka plućne maramice 2011. godine. Kada mu je bilo pet godina, Oliveru je otac Marko poklonio usnu harmoniku od koje se muzičar ceo život nije odvajao. Kasnije je naučio svirati klavir, klarinet i bas-gitaru. U Splitu je završio srednju muzičku školu.



Šezdesetih godina prošloga veka se kao pevač pridružio grupi 'Batali'. Prvi nastup bio mu je na splitskom dečjem festivalu 1961. s pesmom Baloni. S bratom Aljošom snimao tada poznate svetske hitove za radio postaju Split.

Oliverove avanture u Meksiku

"U Splitu sam se školovao, ali sam raspuste provodio u Veloj Luci na Korčuli. Zimi smo išli brati masline. Grijali smo se uz šporete na drva, ali soba je uvijek ostajala hladna. Bili su tu mama, tata, brat, rođaci, tetke... Uvek puna soba", prisećao se Oliver.



Živeo je u Nemačkoj do 1972. godine, a svirao je s internacionalnim bendom kojeg su činili Nemac, Holanđanin i Turčin. Nastupali su po klubovima širom Evrope, a imali su i 'avanturu' u Meksiku tokom koje je mladi muzičar eksperimentisao' i s drogama.

"Probao sam marihuanu. To je bilo iz štosa jer sam bio mlad. Probao sam i koku u Meksiku. Njima je to normalno. No moj motiv za život je prejak", rekao je Oliver 2008. kada je skupljalo donacije za lečenje zavisnika.

S Runjićem sArađivao do njegove smrti

"Bio sam mlad, nisam znao jezik, oko mene su bili nepoznati ljudi. Svaku noć sam svirao do 4 sata i imao sam problema sa snom i živcima. Život u Njemačkoj me ‘ubio", ispričao je 2013.godine.

Nomadski život ubrzo mu je dosadio pa se vratio kući te nastavio svirati s grupom 'Batali'. Iste godine je s pesmom 'Ča će mi Copacabana' pobedio na Splitskom festivalu, što ga je kao samostalnog muzičara vinulo u na tron muzičke scene. Godinu kasnije, sa šansonom 'Galeb i ja' Dragojević je osvojio publiku. Ta mu je pesma obežila karijeru.

Potom su usledile pesme 'Romanca', 'Oprosti mi, pape', 'Stari morski vuk'...

Saradnja sa Zdenkom Runjićem potrajala je do njegove smrti, a rezultirala je s 200 pesama. U periodu između od 1975. godine do 1980. tandem Dragojević - Runjić osvojio muzičku scenu bivše Jugoslavije. Za deo njihovog uspeha zaslužan je i Komižanin Jakša Fiamengo koji im je često pisao tekstove.

Fiamengo je, uz 16 knjiga poezije, napisao 'Nadalinu', 'Piva klapa ispo volta', 'Karoca gre', 'Ništa nova', 'Infiša san u te', 'Ostavljam te samu'...

Oliver je bio 'četvrto dete'

Medicinsku sestru Vesnu upoznao je 1973. godine u Dubrovniku kada je samo godinu dana bio član Dubrovačkih trubadura. Vjenčali su se 1974., a u braku su dobili sinove Dina te blizance Damira i Davora.

"Nije mi bilo teško odgajati trojicu sinova jer sam pet godina radila na dečjem odeljenju u dubrovačkoj bolnici, stoga znam dovoljno o nezi i potrebama dece - rekla je Oliverova supruga koja se šalila da joj je pevač 'četvrto dete' jer se kasno budi, a zatim je traži da mu odabere odeću, plati račune, pripremi obrok".



Dug brak, prema Oliverovim rečima, par može zahvaliti kupatilu.

"Moja supruga rekla bi vam da je za dug brak u kući važno imati dva banja (kupatila). U biti, Vesna i ja nemamo se vremena posvaditi jer sam malo kad doma zbog posla i nastupa. I kad se svađamo, svađamo se tišinom. Važno je međusobno razumevanje, tolerancija. Kako postaješ zreliji shvatiš neke svoje greške pa ih više ne ponavljaš -rekao je Oliver 2012. godine.

Ostvarenje dečačkog sna

Iza Dragojevića su 23 studijska albuma, brojne kompilacije, nagrade struke i publike, od kojih 30 Porina, te koncerti u najpoznatijim svetskim dvoranama, kao što su londonski Royal Albert Hall, Opera House u Sydneyu, pariška Olympia i njujorški Carnegie Hall.



Nije skrivao uzbuđenje kad je 2008. pred 2500 ljudi započeo koncert u čuvenoj njujorškoj koncertnoj dvorani:

"Eto, i ja sam se našao ovdje, a da se nisam ni nadao da ću ikad biti. Kod nas u Dalmaciji bi rekli - vidi malega, doša je pivat. Ovo je ostvarenje mog dječačkog sna", rekao je jednom prilikom.

