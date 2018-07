VLADO SE RAZVEO OD 30 GODINA MLAĐE LEPOTICE: Optuživali su je da ima ljubavnika, a onda je usledio VELIKI OBRT! (FOTO)

Važio je za jednog od najpoželjnijih muškaraca u bivšoj Jugoslaviji, ali i za večitog neženju, sve dok 2006. godine pevač Vlado Kalember nije odlučio da stane na ludi kamen. Međutim, njegova ljubavna priča nije se završila onako kako je zamišljao i priželjkivao.

foto: Dado Đilas

Vlado Kalember (65) pre 12 godina oženio je trideset godina mlađu violončelistkinju Anu Rucner. Upoznali su se na jednoj privatnoj zabavi, a nakon godinu dana veze otišli su pred oltar. Šta se, međutim, dalje dešavalo pročitajte u nastavku.

Šest meseci nakon venčanja Ana je saznala da je u drugom stanju.

Ona i Vlado dobili su sina Dariana, a bračna sreća trajala je osam godina.

Godine 2014. odlučili su da se razvedu, a o razlozima nisu želeli da govore za javnost.

Mnogi su spekulisali da je jedan od glavnih razloga bila velika razlika u godinama, a razvod je bio ispraćen i jednim skandalom. Naime, pisalo se da je Ana imala aferu sa Nikom Bulićem, koji je tada bio predsednik Hrvatske turističke zajednice.

"Već dve godine slušam tračeve da mi je Niko Bulić ljubavnik. Kada sam to prvi put čula, sela sam s Vladom i rekla mu šta se događa. Na što mi je on odgovorio: "A šta si očekivala? On je muškarac, a ti si mlada žena". S tim živim već dve godine, nije mi neugodno, ali to je totalna glupost", izjavila je Ana Rucner u jednom intervjuu.

Kako se pisalo, na razvodu je insistirao Vlado, dok je Ana pokušavala da spase brak. Razveli su se sporazumno, sin Darian je ostao da živi sa majkom, dok pevač plaća alimentaciju.

Međutim, nakon razvoda u njihovom odnosu došlo je do preokreta. Iako nisu obnovili brak, Ana i Vlado sve češće provode vreme zajedno, pa čak zajedno odlaze i na putovanja sa sinom. Neretko objavljuju i zajedničke fotografije na društvenim mrežama, te jedno drugom upućuju komentare u kojima se šale i obostrano udeljuju komplimente.

Sa @anarucner na kavi !

