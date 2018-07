PONOVO NA SUDU! BIVŠA FUDBALEROVA ŽENA OPTUŽUJE: Nađ svoju decu izbacuje NA ULICU!

Albert Nađ i njegova bivša supruga Jelena ponovo su se našli na sudu, ali ovoga puta po tužbi koju je protiv majke svoje troje dece podneo nekadašnji fudbaler.



Bivši reprezentativac Jeleni želi da oduzme kuću na Altini u kojoj su zajedno živeli do razvoda. Prema njenim rečima, sportista pokušava da istera decu na ulicu iz doma koji je njoj ostavio otac.

"To je moja kuća! Otac mi ju je poklonio još 2010. godine. Nađ i ja smo je završili dok smo bili u braku. To se vodilo kao moja posebna imovina, dok je njegova posebna imovina u brakorazvodnoj parnici stan na Bežanijskoj kosi. On sada traži da ta kuća bude kompletno njegova i samim tim želi da decu izbaci na ulicu. On to traži jer je zao, nečovek i bezobrazan", tvrdi Jelena.



Ona kaže da će se svim silama boriti da svojoj deci sačuva krov nad glavom i da zna zašto Nađ insistira na tome da joj uzme dom, ali da o tome za sada neće da priča.

foto: Zorana Jevtić

"Bolje da ćutim, a svi znamo iz čijeg interesa sve ovo radi. Poručujem mu da je sasvim sigurno da moju kuću neće dobiti. On je 2016. podneo tužbu i tek smo prvo ročište imali u junu. Sud sada utvrđuje činjenice, kontroliše papire iz katastra i vlasnički list. Nađa, naravno, nema nigde, tako da je to što on traži van pameti", kaže Jelena i nastavlja:

"Dovoljno što me maltretira na ovaj način, što želi da mi usadi neko seme sekiracije. Ne da mira ni meni ni deci. Ne tražimo mu ništa, a on dosađuje i smara. Ako mu je dosadno u životu, neka se bavi nečim. On poslednje tri godine nije video decu i bilo bi mu bolje da se pokrije ušima. Treba da se zapita da li je normalan i da ode na jedno dobro veštačenje i razgovor sa stručnjacima. Toliku mržnju da ispolji prema deci je nenormalno", zaključila je Jelena.



Podsetimo, Jelena je bivšeg muža optužila za porodično nasilje, silovanje i pokušaj ubistva. Njih dvoje su se razveli pre sedam godina. Trenutno se nalaze na sudu jer je Jelena protiv Nađa podnela krivičnu prijavu zbog neisplaćenih alimentacija od 800 evra mesečno za njihovo troje dece.

Pozvali smo Alberta za komentar, ali je njegov broj bio nedostupan.



Izmiruje obaveze

Sad plaća alimentaciju Jelena Nađ kaže da se Albert urazumio i da sada redovno plaća alimentaciju.

"Plaća jer mora. Postupak pred sudom i dalje traje i normalno je da neće da se bruka. Daje 12.000 dinara, po 6.000 za sina i ćerku. Najstariji sin je punoletan i nema obavezu prema njemu. Kada sam počela da računam, došla sam do toga da sin od tog novca ima mesec dana za užinu. Tragedija i blagi užas. Umesto deca da mu budu na prvom mestu, on ih zapostavlja. Meni ne treba ništa, taj čovek me ne zanima u životu, ali prema naslednicima tako da se ponaša je bruka i sramota", smatra Jelena.

foto: Aleksandar Jovanović

(Kurir, Ljiljana Stanišić)

