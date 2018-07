PEVAČICA I HARMONIKAŠ NA SPISKU ZA NOVU SEZONU ŠOU-PROGRAMA: Zorici i Kemišu nude 100.000 evra da uđu u Zadrugu!

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš dobili su ponudu da učestvuju u drugoj sezoni "Zadruge" za rekordni honorar od čak 100.000 evra, saznaje Kurir.



Čelnici televizije Pink rešili su da naredni šou bude najspektakularniji rijaliti program na našim prostorima do sada, pa su zato odlučili da odaberu najzanimljivije poznate ličnosti. Tako su došli na ideju da ubede folk zvezdu i harmonikaša. Dokazano je da pevačica diže rejting, a suprug bi joj bio odlična dopuna, smatraju producenti.

foto: Damir Dervišagić

"Iako je prva sezona "Zadruge" oborila rekorde, tvorci ovog projekta Željko i Milica Mitrović očekuju još bolji rezultat od septembra. Upravo zbog toga spremni su da odreše kesu i plate dobar honorar likovima koji bi mogli da mu donesu uspeh. Za sada je u igri nekoliko jakih ljudi iz sveta estrade, sporta i kulture, a među njima su i Zorica i Kemiš. Njih su nedavno pozvali ljudi iz produkcije i ponudili im perfektne uslove za ulazak u rijaliti, ali još uvek nisu dobili potvrdu", otkriva naš izvor i dodaje da se pevačica još uvek nećka oko ponude.



"Zorica ima unapred zakazane nastupe, a pošto je veliki profesionalac, smatra da nije u redu da ih otkaže. Međutim, svesna je i da bi ovo za nju bio veliki izazov. Budući da ona već ima iskustva sa rijalitijima, to joj nije strano i ne sumnja da će se odlično snaći. Dobar je psiholog, ima kulturu i kontrolu i zna da ne mora da brine ukoliko dođe do čarki, provokacija i sličnih stvari. Takođe, imala bi maksimalnu zaštitu i podršku svog supruga, tako da je to još jedan plus za nju. Ona i Kemiš su navikli da budu uvek zajedno, pa će tako biti i ako prihvate ponudu za učešće u 'Zadruzi 2'. Ona je na 'Farmi' bila bez supruga i na to sigurno ne bi opet pristala", kaže naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Inače, pored basnoslovnog honorara, produkcija će popularnom bračnom paru obezbediti i posebne uslove.



Mitrovići su na sve načine pokušavali da ubede ovaj najskladniji estradni bračni par da uđe u "Zadrugu" i predložili im uslove kakve je malo ko do sada imao.



"Pored dobre svote novca, Zorica i Kemiš imali bi velike privilegije. Zbog ugovora nije u redu da se takve stvari iznose u javnost, ali čim je Zorica rekla da će ozbiljno razmisliti o ulasku, sigurno je reč o fantastičnoj ponudi. Kemiš je, takođe, zainteresovan i 80 odsto pristaje na učešće, samo da završi sve poslovne obaveze", završava naš izvor.

U toku jučerašnjeg dana pokušali smo da dobijemo komentar od aktera ove priče, ali ostali su nedostupni do zaključenja ovog broja.

Haos u najavi Potencijalni učesnici nove "Zadruge" Javne ličnosti koje su poslednjih meseci bile u žiži javnosti mogle bi da se nađu u drugoj sezoni "Zadruge". Neki od njih dobili su ponudu za učešće u rijalitiju, i to za honorar koji očigledno ne bi mogli da zarade za godinu dana rada. Velika je verovatnoća da ćemo od septembra na malim ekranima gledati još uvek zakonitog supruga Nataše Bekvalac Luku Lazukića, kog je ona optužila za nasilje u porodici. On, navodno, pregovara za novi projekat, za koji mu je navodno ponuđeno čak 50.000 evra. Pored njega, Marina Perazić i njen bivši suprug Ivan Fece, poznatiji kao Firči, takođe će učestvovati u rijalitiju. Tu je i Miljana Kulić, koja se nedavno porodila, pa će sa sinom verovatno biti jedna od učesnica.

foto: Damir Dervišagić

Gorko iskustvo

Zorica posle "Farme" završila na sudu s Bojanićem Zorica Brunclik učestvovala je u drugoj sezoni"Farme" 2010. godine i ispala je iz igre pred samo superfinale. U rijalitiju nije boravila sa suprugom Kemišem, ali zato je pored nje bio njen kućni ljubimac. Najveći pečat ostavila je svađa koju je imala sa nekadašnjim drugom i kolegom Milošem Bojanićem, s kojim je na kraju završila na sudu. Folker je protiv nje podneo krivičnu prijavu zbog kleveta i uvreda koje je doživeo u rijalitiju. Nakon duge borbe, Miloš je dobio Zoricu na sudu, ali je na kraju za Kurir ironično izjavio da je sve oprostio svojoj koleginici.

foto: Dragan Kadić

(Marija Dejanović/ foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir