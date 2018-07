POLUDELA OD LJUBOMORE PA MU NAPRAVILA PAKAO: Luna dobila Slobinu fotografiju sa nepoznatom devojkom! Usledio je pravi HAOS!

Bivši cimeri iz rijalitija ''Zadruga'' Pinkova zvezda Slobodan Radanović i pevačica Teodora Džehverović ubrzo nakon napuštanja Bele kuće imali su zajednički nastup u Austriji. Tom prilikom dogodilo se nešto neočekivano.

Naime, Slobi je tada prišla obožavateljka koja je opsednuta njime i želela je da ga upozna po svaku cenu. Ova situacija je, kako otkriva naš izvor, izazvala veliku pometnju jer je sve to došlo do Lune Đogani koja je u tom periodu bila veoma povređena zbog pevača.

"Slobi je pre nastupa prišla devojka koja je ludo zaljubljena u njega. Želela je da se da upozna po svaku cenu sa njim. Odmah ga je spopala i pokušala čak i da ga poljubi, međutim sve je to slikao jedan Lunin drug koji se zatekao na nastupu i poslao joj to. Ona je pobesnela kad je to videla, pa ga je odmah pozvala i priredila ljubomornu scenu kao nikad do sada. Plakala je i vikala, a Sloba je bukvalno pozeleneo. Međuim, uspeo je da se iskontroliše i da odradi nastup do kraja", rekao je dobro obavešteni izvor.

