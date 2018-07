ŠTA KAD TE ZAPAZI OVOLIKA ZVEZDA? JAVNO PRIZNANJE TEODORE DŽEHVEROVIĆ: Ne mogu ni da zamislim da sam u kontaktu SA NJOM!

Podrška koju joj je Svetlana Ceca Ražnatović pružila Teodori Džehverović i te kako prija. Mlada pevačica je zato iskoristila priliku da se javno zahvali koleginici koja važi za jednu od najvećih zvezda iz sveta muzike.

"Ja nisam htela da pričam o tome, da spominjem ženu. To mi je imponovalo, to zaista jeste veliki uspeh kada vas takva zvezda zapazi. Meni je čast da me takva zvezda komentariše. Meni je čast što sam upošte komentarisana od strane nje i što sam dobila tu podršku. Ja nju previše poštujem, tako da ne mogu da zamislim uopšte da imam kontakt sa tom ženom, to za mene trenutno nije moguće. Zaista želim da joj se zahvalim", izjavila je u vikend specijalu "Premijere" ona.

Inače, Ceca je veliku podršku pružila i pobednici Kiji, koja takođe nije uspela da sakrije radost tim povodom. Nakon ogromnog uspeha koji je doživela sa pesmom "Ne vraćam se na staro", javno se zahvalila i na lepim rečima i na haljini koju joj je folkerka poslala.

"Naravno da mi je drago! Prvenstveno što me je Ceca podržala dok sam bila u 'Zadruzi'. Pohvalila je i pesmu i spot. Kuckale smo se mi i eto, drago mi je. Samo oko pesme zaista, ništa drugo. Ja sam se zahvalila na podršci i haljini koju mi je poslala, dalje ne bih ništa otkrivala, ipak je to nešto privatno", rekla je jednom prilikom Kristina Kockar.

