HALID MUSLIMOVIĆ PRETUKAO ŽENU I PRETIO DA ĆE JE POJESTI MRAK?! PEVAČ U POLICIJI: Sve je izmislila, bila je PIJANA! ZALJUBLJENA JE U MENE!

Halid Muslimović našao se pod istragom policije zbog sumnje da je pretukao četrdesetpetogodišnju ženu, nakon čega joj je navodno pretio da će je "pojesti mrak". Istraga je, prenosi Avaz, pokrenuta nakon što je pevača S. B. prijavila Policijskoj upravi u Banjaluci, rekavši da ju je on napao u Kozarcu dok su se automobilom vozili za Banjaluku, gde ona stanuje.

Ona je prijavila da su se posvađali 27. jula između dva i tri ujutru, nakon čega joj je on zadao više udaraca po licu i telu. U prijavi je navela da ju je, po dolasku u Banjaluku, izbacio iz automobila.

Portparol PU Banjaluka Marija Markanović potvrdila je ove navode.

"Policajci su postupili su prijavi i ispitali Muslimovića. Nakon kompletiranja predmeta protiv njega će biti dostavljen izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci", izjavila je Markanović.

Kako se navodi, Muslimoviću se na teret stavlja da je počinio krivična dela nanošenje telesnih povreda, te ugrožavanje sigurnosti.

Popularni pevač je, pak, demantovao sve.

"Tačno je da smo iz Kozarca krenuli prema Banjaluci. Bila je pijana i, pošto se odranije poznajemo jer mi je radila turneje u Australiji, nisam hteo da ide taksijem ili da je vozi neko koga dobro nepoznaje, pa sam je ja odvezao. Zapravo, ona je mene napadala u autu, a ne ja nju. Da budem do kraja iskren... Od početka je imala neke ambicije prema meni. Tražila je da se ne vraćam kući već da ostanem s njom u stanu u Banjaluci. Nisam pristao na to zbog čega se razbesnila. Bila je u potpuno pijanom stanju. Stalno je tražila da stanem sa autom, izlazila napolje. U pripitom stanju nekoliko puta je udarila u auto, u vrata automobila. Izmislila je celu priču jer nisam hteo da 'igram' kako je ona tražila. Nije tačno da sam je pretukao. Kao gospodin sam je dovezao do stana, želio sam da joj izađem u susret, i na kraju sam dobio neprijatelja. Bio sam u policiji i dao izjavu. Sve je slagala kako bi mi još više napakostila", izjavio je Halid.

foto: Dragan Kadić

(Kurir.rs/Avaz/Hayat/Foto: Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir