EVO ŠTA SE DEŠAVA KAZANOVI IZ ŽELEZNIKA KAD SE NAĐE U DRUŠTVU ŽENA OD 40 PLUS! BORA SANTANA PRVI PUT O SARINOJ I MININOJ MAJCI: Sve je otišlo predaleko... (FOTO)

Bora Santana po prvi put je progovorio o aferama sa majkama bivših učesnica "Zadruge", o kojima je brujao čitav region! Naime, posle Ivane Vrbaški, Kazanovi iz Železnika dopala se Indira Reljić, koju je bio rešio da osvoji po svaku cenu!

"Proveo sam sa Sarinom mamom dosta vremena na jednom splavu skoro, malo je neprijatno bilo. Ona misli da ja pravim neku priču, da pravim afere... Mene to, stvarno, ne zanima, ali iskren da budem – stvarno mi se žena svidela. Ona je mlada, 37 godina ima, šta sad, prava ljubav godine ne broji... A i starija je samo sedam godina od mene", izjavio je svojevremeno on.

"Ja sam nisam znao da one imaju 40 plus!" uzviknuo je usred studija tokom emisije "Zadruga, narod pita" Bora, koji je predstavljen kao mladić koji crveni u društvu dama "40 plus".

Evo kako mu se dopala Ivana Vrbaški:

"Ja sam Ivanu upoznao na žurci. Video sam je kad su imali tajni zadatak. Popričao sam s njom kao s Mininom majkom, zgotivili smo se, ja sam njoj udelio komplimente kao svakoj ženi. Nisam imao pojma da ima '40 plus', ima ćerku od 18 godina, ja sam mislio da ima 36, 7, 8... Nisu se tu roditle neke emocije, nego sam imao poštovanje prema njoj, kao prema majci moje drugarice. To je malo otišlo predaleko, to su ljudi loše skapirali. Mi nismo bili u emotivnoj vezi. Ništa nismo radili u automobilu. Ja sam je samo odvezao kući. Evo, Zoranu ću da odvezem kući posle", izjavio je on, pokazujući na bivšu zadrugarku, pevačicu Zoranu Stefanov, sa kojom gostuje u emisiji.

foto: Printscreen

"Poljubili smo se u obraz. Mi smo samo prijatelji. Mina se zeza da sam joj očuh. Mi se poštujemo, da. Ništa nije bilo sa gospođom", zaključio je ovu priču on.

foto: Printscreen

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir