DOBIO JE SINA SA MILJANOM KULIĆ: Ima ćerku Gocom Tržan, a nećete verovati GDE ŽIVI Ivan Marinković kada nije u rijalitiju

Ivan Marinković je ovih dana u žiži interesovanja javnosti zbog turbulentnog odnosa sa majkama njegove dece, finalistkinjom "Zadruge" Miljanom Kulić i pevačicom Gocom Tržan.

Po gradu se spekuliše da učesnik "Parova" trenutno u pauzama između rijalitija spava na mestu gde bi malo ko pomislio da može da bude. Šuška se da Ivan po izlasku iz rijalitija spava u vili koja je sagrađena za šou koji se emituje na “Hepiju“.

- Ivana Marinkovića sam nekoliko puta video da spava u vili „Parova“, pojavili su se čak i navodi da on tu živi, te da mu je produkcija odobrila da boravi tu dok ne počne sledeća sezona. Priča se čak i da bi Ivan mogao da učestvuje u sledećim “Parovima“, te bi tako svakako ostao na tom imanju - kaže za zvor koji je želeo da ostane anoniman.

I sam Ivan Marinković je po završetku rijalitija “Parovi“ otkrio da spava u vili.

- Dragi moji, jedva se ulogujem... telefon mi baguje baš, baš... Razumite me do sutra! Večeras spavam u vili, ha, ha, sam samcijat... sutra se družimo i ovde i na Instagramu - napisao je on na Fejsbuku i time potvrdio navode.

Ipak, ne postoje zvanične informacije da li Ivan tamo provodi svaki dan ili spava povremeno, te da li je otišao kući.

Upravo je tu Ivan Marinković, koji sa pevačicom Gocom Tržan ima ćerku, tokom rijalitija napravio dete Miljani Kulić koja je potom otišla u “Zadrugu“, a pre dva dana se porodila.

Ovaj rijaliti učesnik neretko je na meti osuda i prozivki zbog svojih postupaka, često je bio u centru skandala. Ivan je često upadao u probleme, a i fizički se sukobljavao sa javnim ličnostima. On je svojevremeno tvrdio da živi u strahu otkad ga je navodno pretukao muzičar Aleksandar Stanimirović, član “Amadeus benda”. Tada je i pokazivao modrice po telu kao dokaze.

S druge strane, član „Amadeus benda“ tvrdio je da Ivan laže, te da ne zna do kada će Ivan prestati da izmišlja gluposti.

Skandalozna tuča dogodila se i pred kamerama u rijalitiju “Parovi”, a jedan od aktera je bio i Marinković. Naime, Đus i Ivan su se potukli, a sve je počelo od prepucavanja i gurkanja. Reperu je u jednom momentu pukao film, pa je bivšeg supruga Goce Tržan šutnuo u grudi. Nakon toga je počela tuča, a u jednom momentu je nastao opšti haos. Obezbeđenje je moralo da reaguje.

Marinković je bez trunke srama priznao da je krao u prodavnici.

“Istina je! Ukrao sam robu u vrednosti od 100 evra! Međutim, ja nisam krao smrdljivi sir kako je pisalo u novinama, već buđolu! To je veoma skupa salama. Prepoznali su me i uhvatili. Dobio sam uslovnu kaznu. To je cela istina”, rekao je on svojevremeno.

