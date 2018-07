ALEKSANDRA SUBOTIĆ SVA U MODRICAMA I OGREBOTINAMA POSLE INCIDENTA ISPRED TRAFIKE: Nosi kragnu oko vrata, a Čabarkapa tvrdi da je ona njemu OPALILA ŠAMAR (FOTO)

Aleksandra Subotić prijavila je slučaj policiji, tvrdeći da ju jeAleksandar Čabarkapa napao



Aleksandra Subotić je završila u Urgentnom centru zbog telesnih povreda koje joj je, prema njenim tvrdnjama, naneo Aleksandar Čabarkapa.

Aleksandra je nakon nekoliko sati provedenih u Urgentnom centru i obavljenih potrebnih pregleda, iz ove ustanove izašla sa kragnom oko vrata.

Aleksandar Čabarkapa, kojeg je Aleksandra optužila da ju je napao, negira da je udario Subotićevu.

- Sreli smo se, ona je prišla i mene napala što ne priznam dete. Ja znam da to dete nije moje, nek je živo i zdravo. Udarila mi je šamar i ja sam je odgurnuo, to je sve. Ja nju nisam udario. Odgovaraće za to što me je prijavila, postoje kamere na trafici koje, pa će se sve videti. Ona je profesionalna ku*va i pokušava da bude u novinama pa obmanjuje javnost", tvrdi Čabarkapa.

Incident se navodno dogodio ispred trafike, a Aleksandrin stric Srboljub Subotić tim povodom je rekao sledeće:

- Čabarkapina žena Klaudija odmah je otišla u trafiku koja ima kamere i raspitivala se za snimke. Vlasnik joj je rekao da to može samo policiji da pokaže - izjavio je Srboljub.

