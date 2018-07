KAKVA JE TO STRAST BILA! Bora progovorio o svom odnosu sa Indirom Reljić! OVIM PIKANTERIJAMA iznenadio je sve u studiju! (FOTO, VIDEO)

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" Bora Santana otkrio je tokom gostovanja na televiziji da li i dalje gaji emocije prema majci donedavne cimerke Sare Reljić.

S obzirom na to da se spekulisalo da je bivši zadrugar bacio oko na njenu, Indiru, nije izostalo pitanje da li su Borine emocije prema Reljićevoj splasle i u kakvom su odnosu njih dvoje.

"Za sve je kriva Sara. Sara je rekla da je njena mama opuštena, da voli da se druži, kad izađemo iz rijalitija dolaziš kod nas na kafu da upoznaš Indiru. Ja sam rekao da njena mama odlično izgleda. Kroz šalu sam rekao "mene upoznaj sam mamom, a Baneta sa tetkom"... Nije imala smelosti da ima nešto više sa mnom. Sara i Vojke su primetili da tu ima varnica, obostranih. Indira je meni na žurki prišla sa oduševljenjem, pozdravila se, poljubila me, slikali se.

Tada sam je uhvatio za ruku i to je bio ozbiljan znak. Osetio sam to, njenu energiju, da bi to bila velika strast, između mene i nje. Normalno da bih ušao u neku priču sa Indirom da je ona htela, ona se žena povukla. svako "ne" je kod žena "da". Ona nije bila hrabra. Ja sam Indiri dao do znanja da može ništa više da bude, ona je rekla da ne želi ništa sa mnom, ja sam rekao "hvala lepo", rekla je da ima dečka, ja joj nisam poverovao, ali joj želim svu sreću", otkrio je Bora.

Prema Borinim rečima Reljićeva neće ni da čuje da njih dvoje imaju nešto i on je tu stavio tačku i udaljio se od nje.

