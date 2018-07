LUPILA MI JE ŠAMAR, JA JE NISAM UDARIO: Optužila ga je za brutalni napad, EVO kako je Čabarkapa ODGOVORIO! (FOTO)

Aleksandra Subotić završila je u Urgentnom centru zbog telesnih povreda koje joj je, prema njenim tvrdnjama, naneo Aleksandar Čabarkapa.

foto: Dragana Udovičić

Aleksandra je nakon nekoliko sati provedenih u Urgentnom centru i obavljenih potrebnih pregleda, iz ove ustanove izašla sa kragnom oko vrata.

foto: Dragana Udovičić

I dok Subotićeva tvrdi da joj je Čabarkapa naneo telesne povrede i pretio joj, on to negira.

foto: Dragana Udovičić

"Sreli smo se, ona je prišla i mene napala što ne priznam dete. Ja znam da to dete nije moje, nek' je živo i zdravo. Udarila mi je šamar i ja sam je odgurnuo, to je sve. Ja nju nisam udario. Odgovaraće za to što me je prijavila, postoje kamere, pa će se sve videti", tvrdi Čabarkapa.

foto: Zorana Jevtić

