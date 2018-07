NIJE IZGUBILA NADU NI NAKON PROPALOG BRAKA S KAJGANIĆEM! VODILA JE CITY I FARMU, PA NESTALA S MALIH EKRANA: Evo gde je i šta radi Aleksandra Jeftanović (FOTO)

Aleksandra Jeftanović je još devedesetih postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, vodeći emisiju "City". Kasnije, bila je i voditeljka "Farme", a onda se u potpunosti povukla sa malih ekrana.

Dvoipogodišnji brak sa Ognjenom Kajganićem okončan je razvodom, što lepu voditeljku nije obeshrabrilo da ponovo pronađe veliku ljubav. Sudbonosno "da" po drugi put atraktivna crnka izgovorila je Aleksandru Švraki, s kojim je u braku dobila dvoje mališana, ćerku Anu i sina Aleksu.

"Ja sam u 39. rodila Anu i samim tim mislim da sam 'full time' mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga", izjavila je svojevremeno Aleksandra.

"Mene se plaše, Saše ne, jer on nije sve vreme tu i on im još uvek popušta, ali mislim da je to normalna podela uloga. Mislim da će, kada budu ušli u pubertet, on biti taj 'loš policajac', a ja dobar", otkrila je jednom prilikom u "Premijeri" ona.

