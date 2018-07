POZDRAVILA PSIHOLOGA, ZNA DA JE GLEDA! A EVO KADA JE LUNA POTRAŽILA STRUČNU POMOĆ: Bilo mi je jako loše, počela sam da plačem, DA VRIŠTIM! NISAM MOGLA DA SE SMIRIM

Nakon izlaska iz Bele kuće, Luna Đogani priznala je da joj je bilo veoma teško da se navikne na novonastalu situaciju. Takođe, još uvek ju je izuzetno boleo raskid sa Slobom Radanovićem, s kojim je, kako kaže, doživela nešto najlepše u životu. Zato je potražila stručnu pomoć.

"Osetila sam da sam jako slaba. Kad nisam mogla ni da jedem, ni da spavam... Noću sam jako uznemirena, imam košmare, nemam želju da pričam, izbegavam ljude, posao. Shvatila sam da nisam dobro, da su mi ostale neke posledice. Koliko god da sam tamo doživela nešto najlepše što mi se ikad desilo, za 22 godine, ali ujedno i najbolnije, tako nešto nikada nisam osetila. Što kaže moja mama, to je ono prvo, kad se zaljubiš pa... Treću noć kad sam spavala sama u svom stanu, pustila sam muziku da bih zaspala. Inače, kad tamo (u "zadruzi") otvorim oči ja vidim Slobu. On bi me i inače smirivao, kad sam imala košmare. A ovamo sam spavala i otvorila sam oči, nisam ga videla i počela sam da plačem, da vrištim, nisam mogla da se smirim. Bilo mi je jako loše. To jutro, kada sam ustala, imala sam potrebu da potražim pomoć", ispričala je u emisiji "Zadruga, narod pita" Luna Đogani, kojoj razgovori sa psihologom prijaju.

Za njega kaže da je divan čovek, da je smiruje, da je pametan i iskusan, te da ima posebnu energiju.

Najčešće, on je savetuje da:

"Da budem mudra, da malo više razmišljam pre nego što nešto izgovorim, da razmišljam malo više mozgom nego srcem i da budem jaka", podelila je ona sa milionskim auditorijumom.

