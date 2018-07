LUNA ĐOGANI IMALA JE TRAUME U DETINJSTVU: Teško sam PREŽIVELA Gagijev i Anabelin razvod, osuđivali su me, ponašali su kao da sam ja kriva za to, a onda i narkomanija (VIDEO)

Luna Đogani je tokom odrastanja u poznatoj familiji Đogani prošla veoma teške trenutke, od nasilja do razvoda roditelja Anabele i Gagija, a imala je velike probleme u školi.

Iako mnogi smatraju da je umogome Anabela zaslužna za negativnu ćerkinu sliku, jer je podržavala Lunu dok je bila u vezi sa oženjenim pevačem, Luna se ne slaže s tim.

"Volela bih svaku majku da vidim kako bi branila svoje dete. Da li bi se odrekla svog deteta ili bi bila uz njega kakvo god da je. Braniću moje dete i da ubije čoveka, što bi rekla moja majka, ja bih preuzela krivicu na sebe. Ponosna sam na s", rekla je Luna i dodala da Anabela nije odbravala kada je psovala i plakala.

"Osuđivali su jer je bila uz mene, a svi su smatrali da je nameštala našu ljubav. Branila je nas, našu ljubav", branila je Luna majku Anabelu i rekla je da je veoma ponosna na mamu i tatu jer se nisu stideli mene.

"Stakleno zvono ne znači da imaš milione, ali znači da sam imala beskrajnu ljubav, čak i kad su se razvodili, nije mi nedostajala ljubav, pažnja, nežnosti, pokloni, sve što sam poželela, ja sam dobila. Nikad nisam osetila to što se dešavalo između njih. Prošla sam težak period kad su se razvodili jer su oni javne ličnosti. Imala sam neprijatne scene u školi. Deca su bila surova, vređali su me, osuđivali, ponašali su kao da sam ja kriva za to. Bilo mi je mnogo teško, tada sam prvi put potražila pomoć psihologa. Šta sam imala 13 godina. Na mene je veliku traumu ostavilo kada je tata koristio narkotike, ali to je prevazišao i ne treba da se toga stidi, što se izvukao od toga, jako sam ponosna", ispričala je Luna.

