DŽIBONI SE U SUZAMA OPROSTIO OD OLIVERA: Kapetane, sve je kako triba, sve je ovo more samo za te! (VIDEO)

Džiboni se u suzama prisjetio i pozdravio od svog najdražeg prijatelja Olivera Dragojevića.

"Jedan čovik je reka: 'Oliver, čuvaj se, jer ako nam odeš ti i užge nam se Marjan, onda smo propali. Meni je ova vijest bila ka da se užga Marjan. Oliver je, sve smo rekli, ništa nismo rekli. Reka je da je on na svome brodu i kapetan i sluga. Ja znam da je on mislio na svoj brod 'Marko'. Ali mi znamo da je to istina u svim drugim segmentima života. I u njegovoj muzici, i kakav je bio u društvu. Prvi, a za se uvijek zadnji. Ja bih želija reć svome kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te", jedva je u suzama izrekao Džiboni.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir