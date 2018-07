DROGA, RIJALITI I LJUBAV: Gastoz otvorio dušu u ŠOKANTNOM INTERVJUU! OVA izjava se neće svideti Teodori! (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz, pobednik šeste sezone rijaliti programa „Parovi“, već deset godina je u žiži javnosti.

Osim što je jedna od omiljenih rijaliti zvezda, Nenadov iskorak u muzičke vode doveo je do ogromnog uspeha, pa njegove pesme broje preko trideset pet miliona pregleda na „jutjuub“. On u razgovoru za VIP otvoreno govori o karijeri, porocima, devojkama i pevačima sa kojima bi voleo da sarađuje.

foto: Jelena Stuparušić

Po drugi put si odneo pobedu u rijalitiju. Da li su ti se slegli utisci i da li si se vodio nekom taktikom?

"Ko me dobro poznaje zna da nikada nisam imao taktike i da sam oduvek bio ono što jesam. Umeo sam da se igram i da od konflikta sa ukućanima pravim dnevnu zanimaciju, ali to nije taktika, već izbor da stres i haos pretvorite u nešto pozitivno. Verujte, i ja se ponekad pitam odakle mi tolika ljubav i podrška naroda. Drago mi je da sam pobedio samo jer sam bio potpuno ogoljen i rastrzan, a oni su pokazali da to cene".

Da li te je po izlasku nešto posebno povredilo?

"Ne mogu da kažem da me je povredilo, ali što sam stariji i više ulažem u sebe i svoju karijeru, sve mi više smeta kada me određene grupe ljudi povezuju sa narkoticima. Nisam ja svetac, daleko od toga. Da se nešto pitam, legalizovao bih marihuanu, ali nikada ne bih legalizovao teške narkotike. Nemam veze sa narkomanijom i nisam narkoman. Eto, to su neki komentari koji su mi nakon izlaska boli oči".

foto: Damir Dervišagić

Šta je prvo što si odlučio da uradiš nakon izlaska?

"Odlučio sam da se posvetim karijeri i da konačno sredim svoj život. Već danima radim na izboru novih pesama, već ih imam nekoliko. Postavio sam sebi ultimatum da što pre završim sve što sam zacrtao da uradim u poslu i neću dozvoliti da mi dani prolaze uzalud. Takav sam da kada imam određeni rok da završim neke stvari sam sebe stavljam pod tenziju dok to ne ispunim. Sebi sam najgori kritičar i najveća podrška".

Da li ćeš menjati muzički pravac ili ćeš ostati veran onome što ti je donelo preko trideset miliona pregleda na pesmama?

"Menjam pravac, jer sam uvideo kakva muzička priča prolazi. To što sada svi reperi i pevači rade, ja sam hteo da radim pre sedam-osam godina. Mene su tada gledali kao ludaka, zvali su me dečkom na opijatima i budalom, a danas na te pesme padaju u trans".

foto: Happy screenshot

Ko sada, po tvom mišljenju, predvodi taj muzički pravac?

"Što se tiče muzike koju privatno slušam, poštujem i volim, najbolji su Džala, Buba, Cobi i Rasta. Tu nema dalje. Našli su žicu koja povezuje publiku u celom regionu i to je nešto zbog čega im treba skinuti kapu".

Sa kojom pevačicom bi voleo da snimiš duet?

"Definitivno sa Katarinom Grujić. Ona mi je u svakom smislu top. I glas, i izgled, i ulaganje u karijeru, i inovativnost. Svaka joj čast. Baš sam hteo da je pitam da sarađujemo jer sam u glavi stvorio sliku da bi to bilo baš zanimljivo. I mala Teodora Džehverović kida i nešto je drugačije na našoj estradi, pa bih i sa njom voleo da radim".

foto: Printscreen/Youtube

Da li privatno slušaš balade nekog od naših pevača?

"Nisam baš neki tip za balade, ali poštujem ljude koji su dosledni sebi i svom pravcu. Na primer, Željko Joksimović ili Sergej Ćetković. To su pevači koji imaju fenomenalne karijere, pesme, i ja bih sigurno išao da ih slušam da imam dečka. Ovako sam, ipak, za neku drugu vrste muzike".

Niko nije očekivao da ćeš u rijalitiju ostaviti devojku Naidu Gadžo i ući u stabilnu vezu sa cimerkom Teodorom Radoičić?

"Niko nije očekivao ništa od svega toga, a sigurno je da niko nije verovao da ćemo Teodora i ja uspeti da se održimo nakon svih skandala u vezi sa tom bivšom devojkom. Od samog početka naše veze nailazili smo na velika osuđivanja okoline. Govorili su da smo fejk, da nećemo biti zajedno ni dva dana, a eto nas i nakon rijalitija zajedno, srećni i nerazdvojni. Veza nam je bazirana na prijateljskoj osnovi i važno je da u svakom trenutku razumemo jedno drugo sada kada živimo brzo i imamo mnogo obaveza".

foto: Damir Dervišagić

Da li je Teodora i privatno gruba i bahata kakvom se nebrojeno puta pokazala u rijalitiju?

"Nikako nije ništa od navedenog. Ona je kao listić, mekana i emotivna. Koliko god se trudila da bude opasna i da zaštiti sebe bahatim imidžom, ne može da sakrije koliko je dobar čovek i koliko joj je srce veliko. Daleko je ona od geto devojke kakva je bila u rijalitiju, sve to je njen odbrambeni mehanizam".

Ko je od vas dvoje više ljubomoran?

"Teodora je više ljubomorna, ali samo zato što se poredi sa mnom, koji to uopšte nisam. Našli smo mirnu luku i nekako je prioritet da kroz vezu podržavamo jedno drugo i unosimo pozitivu i vetar u leđa. Nikakvo usporavanje, svađe i tenzija ne dolaze u obzir. Zaspimo zajedno, budimo se zajedno, a kada popijemo prvu jutarnju kaficu, svako ode da završava šta ima od obaveza. Teodora takođe snima pesmu i važno je da iskoristimo trenutak i popularnost koja traje mesec dana nakon rijalitija".

foto: Printscreen Instagram

Hoćeš li joj dati neki savet?

"Pustiću je da radi onako kako oseća i neću joj previše pametovati jer je to njen put. Tu sam da je podržim i da joj budem najveći oslonac. Verujem u nju mnogo i znam da će uspeti da napravi nešto veliko".

foto: Instagram

