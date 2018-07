NE DOLAZI U OBZIR! BRENA NEĆE U PENZIJU, A NEĆE NI SAŠA POPOVIĆ: Postoji jedna priča, kada sam otišla kod Vange... EVO ŠTA JE REKLA NAJVEĆOJ BALKANSKOJ ZVEZDI!

Kako je istakla, Lepa Brena želela je da ode u penziju sa 30 godina, ali to se sada promenilo. Evo zašto!

"Ne želim penziju, želela sam je kada sam imala 29, 30 godina. Postoji ta jedna priča, kada sam otišla kod Vange i Vanga mi je rekla da sledeće godine, kada dođem u Bugarsku, da ponovo svratim kod nje, a ja sam joj tada odgovorila da iduće godine idem u penziju jer sam se zaista naradila. Tada sam radila po dva koncerta dnevno sa “Slatkim grehom”. To mi je bilo toliko naporno da sam htela da se bavim nekom novim biznisom, imala sam nekakve ideje i planove. Nisam znala da ću sresti Slobodana Živojinovića koji će da preuzme taj biznis plan i promeni moj život. Tako da se on bavi biznisom, a meni je dozvolio da se bavim šou-biznisom, zaista volim ovaj posao. Ono što je veoma važno je da ja zaista imam vremena da se bavim svojom publikom i da im posvetim svu svoju ljubav, snagu i energiju. Naravno, sve to se dobija iz porodice i nekog privatnog života. Tek sad u ovim kasnim godinama sam počela da uživam, tako da od penzije nema ništa", kroz osmeh je izjavila pevačica.

Bilo kako bilo, u žiri "Zvezda Granda" se neće vraćati.

"Ne verujem da bih ikada mogla da budem interesantna kao što su ostali članovi žirija", rekla je ona.

Ovaj šou ona, inače, smatra "Sašinom tradicijom".

"Zvezde Granda je jedna šou-emisija koja je psihološki naporna i priprema se čitavo leto. To je prosto Sašina tradicija, on to radi vrlo predano, profesionalno. On nije čovek koji stvari doživljava kao da prosto treba da odradi posao, on je aktivan i prisutan. Znači, od trenutka kada počinje emisija, on ustaje rano, ranoranilac je veliki, i priprema celu emisiju. Ali psihički morate da budete prisutni i veoma skoncentrisani nekih pet, šest možda i sedam sati. Crkne sijalica, led ekran prestane da radi, neki kandidat padne u nesvest, to su neke stvari o kojima Popović vodi računa. On nikada neće da ode u penziju. On je čovek sa jednom neverovatnom energijom. Verujem da se zaista zamorio tokom cele godine", otkrila je Brena.

S druge strane, Brena i Boba svakako su primer za ljubav koja je iz godine u godinu sve jača! Ključ njihovog uspeha, kako pevačica ističe, je sloboda.

"Danas je sve toliko diskreditovano, svega imate za neku cenu, sve se kupuje... Prevara u životu je kad vas neko izneveri, totalno. Čovek kada je mlad i zaljubljen samo se plaši da ga neko ne ostavi ili da se zaljubi u nekoga drugog. Ali, vi ne možete nekog naterati da vas voli doživotno. U svaku ljubav i u svaki posao prosto morate da ulažete sebe. Ako to vredi, to će trajati, a ako ne vredi ne treba ni da traje. Mislim da smo Boba i ja shvatili jedno drugo. Ja i dalje mogu da se bavim mojim poslom koji je takav kakav jeste, i koga ja zaista obožavam. On je bio profesionalni teniser koji je naglo prekinuo svoju karijeru i onda razvijao privatni biznis", bila je iskrena ona.

