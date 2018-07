SVE JE BILA LAŽ?! LUNA I SLOBA RASKINULI TEK POSLE ZADRUGE: Ni bundu ni pisma NEĆU da vratim, NE UZIMAJTE MI TO! (VIDEO)

Zbog jedne rečenice Lune Đogani, ispostavilo se da je blogerka tokom finala rijaliti šoua ipak bila u vezi sa oženjenim pevačem, iako su sve uveravali da su na svoju ljubav stavili tačku.

"Ja sam jedanput poslala jednu drugaricu da ode u Zrenjanin po moje stvari koje su ostale tamo, jer kad smo se Sloba i ja pakovali u 'Zadruzi', mi smo tad još uvek bili zajedno, tako da smo i stvari pakovali zajedno", rekla je Luna gostujući u emisiji "Zadruga, narod pita", koja je očito smetnula s uma da su u baš to vreme njih dvoje svima uporno ponavljali da nisu zajedno.

S druge strane, svima koji se za to interesuju, između ostalog i Lepom Mići, javno je poručila šta će da uradi sa svim poklonima koje je tokom veze za Slobodanom dobila. Mića smatra da bundu treba da vrati, ali ona ne misli tako.

"Neću dati, to je moja bunda! Nema nazad! To je poklon od mog tadašnjeg dečka, koji je to zaradio jer je bio pobednik 'Zadrugovizije'. To mi je ostalo od njega, to i pisma... nemojte to da mi uzimate. Baš je lepa bunda. Ona se nalazi kod mene, kod kuće, na čiviluku čeka zimsku sezonu da je nosim", izjavila je ona.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir