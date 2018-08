ŠOKANTNA ISPOVEST PRVE RIJALITI TRUDNICE: Miljana Kulić otkriva potresnu istinu šta ju je Ivan Marinković TERAO DA URADI kad je ostala trudna! MOGLA JE DA IZGUBI ŽELJKA

Miljana i Ivan su nakon rijaltija “Parovi” u kome je Željko začet ostali u lošim odnosima, a Kulićeva otkriva da ju je on terao da uradi kiretažu.

- Dozvolila sam Ivanu da vidi Željka i video je dete još u bolnici. Što se tiče našeg odnosa tačka je stavljena još u rijalitiju onog dana kada me je terao da uradim kiretažu i kada me je nervirao da bih dobila spontani. Sa njim nemam budućnost, a ja mu neću uskratiti da vidi dete. Bebu može da vidi uvek, ako pokaže da je to zaslužio i da mi je stalo do deteta, što sumnjam - kaže Miljana Kulić.

Rijaliti učesnica otkriva da sada ne shvata zbog čega je tokom učešća u šou programu bila zaljubljena u Ivana Marinkovića i volela ga.

- Ja sa njim nemam zajedničku temu i nemam o čemu da razgovaram sa tim čovekom. On je bukvalno meni kao slučajni prolaznik. U rijalitiju sam ga volela, bila su pojačana osećanja i emocije, ali sada pitam sebe da li je moguće da sam tog čoveka volela i bila sa njim. Mislila sam da će bar trunčica emocije proraditi u meni kad sam ga videla, međutim, ništa. Isti osećaj kako kad dolaze ovi doktori da me obiđu i čestitaju. Došao je da vidi dete, a on zna zbog čega je to uradio, zna istinu - kaže rijaliti zvezda.

