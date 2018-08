IMALA JE SEKS U KOKOŠINJCU SA PČELAROM, A SAD PRIZNALA DA JE LAGALA U ZADRUZI: Anabela mi nije dala nalog da napadam Kiju! Evo kakav su plan imale

Nadežda Biljić pred kraj rijalitija rekla je da je dobila nalog od Anabele Atijas da napada Kiju Kockar, ali sada kada su se strasti oko rijalitija smirile, pevačica pobija sopstvene reči.

"To sam se ja pogrešno izrazila. Meni niko nije dao nikakav zadatak. Ja sam se tu postavila kao prijatelj, ona je meni izašala u susret, imala je iskustva sa rijalitijem, rekla mi je biće ti teško. Totalno jedan prijateljski razgovor, gde sam se ja isto tako postavila kao prijatelj. Znam da ti je dete unutra, ako ti bilo šta treba, ja sam tu, to je otišlo u drugom smeru. Uradila sam ono što mi se dešava u životu, dobra sam za sve, samo nisam za sebe", rekla je Nadežda.

foto: Printscreen/Youtube

Iako je u rijaliti ušla kao drugarica Slobe Radanovića, on je to porekao, što je izazvalo veliko razorčarenje Biljićeve, pa kako ni dan danas ne može da se oporavi od te izjave, ponovo se povela priča o tome.

"To je bio šok za mene i ljude koji nas znaju. Možda je do mene, mi smo bili jako dobri poslovni saradnici koji su maltene non stop radili zajedno. Verovatno je u meni problem što sam reč prijatelj tako olako uzela", rekla je Nadežda.

Kurir.rs/Pink/Foto Printscreen/Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir