PRETUKAO JE BIVŠU S KOJOM IMA DETE: Aleksandar Čabarkapa sad tvrdi da ćerka nije njegova, a Subotićka razrešila dilemu ko je pravi otac Magdalene

ON JOJ JE VELIKA PODRŠKA

Aleksandra Subotić objavilao je na Instagramu sliku zbog koje će Aleksandar Čabarkapa poludeti! Naime, budući da je Čabarkapa izjavio da dete nije njegovo, Aleksandra je objasnila da je otac male Magdalene u stvari David Dragojević.

"Ona samo hoće da mi napravi problem i da me spreči da uđem u rijaliti i razotkrijem istinu o njoj i Ljubi. A istina je da to dete nije moje, a čije je nemam pojma, sa njom je bila i kurta i murta. Pa zašto me ne tuži za alimentaciju? Verovatno jer bi tada trebalo da dam DNK i onda bi se razotkrila istina da ja nisam otac tog deteta", rekao je Čabarkapa pre nekoliko dana.

Aleksandri nimalo ne prija cela situacija, kao ni njenom vereniku Davidu te je Subotićeva objavila fotografiju njene ćerkice Magdalene, uz komentar: "Ovo je naše dete! Moje i Davidovo - da završimo sve polemike!"

David Dragojević je uradio istu stvar na svom Instagramu. "Moje dete", napisao je David uz sliku devojčice.

"Hvala bogu na tome što sam te dobila! Najveća nagrada u mom životu❤️! Volim te", zahvalila se Aleksandra na Davidovoj podršci.

Podsetimo, Aleksandra je optužila da ju je Aleksandar napao i naneo povrede, dok se Aleksandar brnio da je rijaliti zvezda njega prva napala i ošamarila ga.

