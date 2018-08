IVAN NIJE DOŠAO PO SINA, A ZA TO KRIVI MILJANU: Marinković oktrio kakve poruke je dobijao od Kulićeve!

Ivan Marinković danas nije prisustvovao izvođenju Miljanine i njegove bebe iz bolnice, a bivši rijaliti učesnik je tvrdio da je za to kriva novopečena mama.

"Nisam došao zato što me je do sinoć "vozala", dođi - nemoj doći i tako u krug... Pa onda mi kaže dođi u ponedeljak kad dolaze svi prijatelji i tako... Jutros mi šalje, e ipak možeš da dođeš, pa nisam ja na uzicu. U svakom slučaju otići ću danas ili neki drugi dan. Više mi je muka od njenih svakodnevnih promena i izjava za medije, u kojim ne kaže ništa lepo za mene, a ovamo sa mnom sve ok", rekao je Marinković i dodao:

foto: Printscreen Instagram

"Više ni ne znam da li sam poželjan ili ne. Nije isto doći u bolnicu i otići u kuću. Da poljubim vrata stvarno mi ne treba, mora da se bude načisto."

Ivan je zatim tvrdio da bi želeo normalan odnos sa porodicom Kulić, ali da mu to baš ne polazi za rukom.

"Najviše bih voleo jedan normalan i realan odnos, kako ja zamišljam, za obostranu korist i zadovoljstvo. Očigledno da za sada to baš i ne funkcioniše, jer ona čas jedno čas drugo", zaključio je Marinković.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir