NE PROPUSTITE SPECIJALNU TRAVELLANDOVU PONUDU: LETUJTE U LUKSUZNIM GRČKIM HOTELIMA PO CENAMA SNIŽENIM I DO 50%!

Da li je i za vas kvalitetan smeštaj presudan kada je u pitanju dobro organizovan godišnji odmor na moru? Ipak, važno vam je da bude i povoljan? Ne morate praviti kompenzacije jer uz ponude turističke agencije ,,Travelland’’ možete uživati u luksuznim hotelima uz popuste do čak 50%! Ako ste u potrazi za kvalitetnim smeštajem za letovanje u Grčkoj, ovu ponudu ne smete propustiti! Više od dve decenije ,,Travelland'' uspešno organizuje kvalitetna letovanja i pravi je trenutak da baš takvo sebi priuštiti i vi!

Na jednoj od mnogobrojnih, očaravajućih plaža Sitonije, pozicionirani su hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia, oba iz kategorije 5 zvezdica. Ova dva fantastična hotela čine čuveni Porto Carras koji je izgrađen na nekoliko hektara hotelskog imanja i spadaju u najluksuznije hotele u Grčkoj. Impozantna marina, vinograd sa vinarijom, golf tereni, jahački i jedrilički klub, kazino, tržni centar, spa centar, bazeni sa slatkom i slanom vodom..sve to i još mnogo toga krasi Porto Carras Grand Resort. Ove hotele posebno vole i posećuju roditelji sa malom decom jer ima mnogo sadržaja za zabavan i bezbrižan odmor najmlađih. U turističkoj agenciji ,,Travelland'' traju velika sniženja pa tako u Porto Carras-u možete letovati uz velike popuste! Za smeštaj u Sithonia hotelu ,,Travelland'' je pripremio do 47% popusta a za smeštaj u Meliton hotelu čak do 50% popusta!

Na krajnjem jugu Kasandre, na veličanstvenoj plaži u blizini Paliurija smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio sa 5 zvezdica. Nalazi se u prirodnom okruženju, na zelenilom bogatoj padini sa prelepim pogledom na Egejsko more. Hotel raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom. Hotelska plaža je dugačka, sa postepenim ulaskom u vodu te je kupanja za one najmlađe veoma pogodno. Sam hotel je idealan za porodično letovanje a naročito je zabavan deci zbog mnogobrojnih sadržaja namenjenih upravo njima. U restoranima odmarališta možete uživati u ukusnim obrocima, dok se u barovima možete opustiti uz raznovrsna pića i osveženja. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, uz mogućnost doplate usluge polupansiona ili punog pansiona. Prostrane i lepo uređene sobe u Miraggio hotelu nude modern i elegantan nameštaj. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt. Ukoliko rezervišete svoj odmor u ovom hotelu uštedećete i do 43%. Ne propustite ovu sjajnu ,,Travellandovu’’ i priredite svojim najdražima leto za pamćenje! U pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS!

Na Halkidikiju se nalazi i odličan hotel Cronwell Sermilia sa 5 zvezdica. Smešten je na prelepoj peščanoj plažu u mestu Psakoudija, na oko 80 kilometara od Soluna. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor u a uz trenutne ,,Travellandove’’ popuste do 38% možete sebi priuštiti letovanje za 2 odrasle osobe i jedno dete na bazi polupansiona po ceni već od 1157€.

Cronwell Platamon, resort sa 5 zvezdica, smešten je u naselju Platamon, na oko 35 kilometara od mesta Katerini, u podnožju Olimpa. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i pruža jedinstveno wellness iskustvo. Bazen sa toplom vodom, hidromasažna kada, sauna i prostorija za masaže samo su neki od sadržaja koji su vam na raspolaganju. U raznovrsnim restoranima u okviru odmarališta pripremaju se izvrsna jela grčke i internacionalne kuhinje a pića i egzotični kokteli se služe u baru unutar objekta i u baru na otvorenom. Odmaralište poseduje i akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Za odmor u ovom hotelu je aktuelan popust od 38%.

U koliko rezervišete odmor u Cronwell Sermilia ili Cronwell Platamon hotelu, u pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS!

U srcu Olimpske regije i pod okriljem najviše grčke planine Olimp smešten je, takođe, i izuzetan hotel Dion Palace sa 5 zvezdica! Ovaj fantastičan hotel izlazi na prelepu, široku, peščanu plažu – više puta odlikovanu plavom zastavicom. Već nekoliko godina je jedan od najtraženijih iz ,,Travellandove’’ ponude i za smeštaj u njemu se uvek traži soba više. U sklopu hotela nalazi se recepcija, restoran, prostran lobi sa barom, 2 bazena, zlatara, mini market, parking, a la carte restoran, tereni za tenis i fudbal, spa centar.. Sve sobe hotela su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom na pučinu ili pak vrt i Olimp. Ukoliko se odlučite da letujete u ovom hotelu, cena za 10 noćenja za dvoje odraslih i dvoje dece, na bazi polupansiona, je već od 1359€.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

