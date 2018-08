MILJANA KULIĆ ODLUČILA DA SVE ISPRIČA: Besna je na Ivana Marinkovića, i otkrila ŠTA JE TRAŽIO OD NJE U BOLNICI

Iako su mnogi pomislili da su Miljana Kulić i Ivan Marinković izgladili odnose kada ju je on posetio u bonici nakon porođaja, nekadašnja učesnica "Zadruge" i "Parova" ipak ne želi da se pomiri sa ocem svog deteta.

Miljana Kulić juče je sa sinom Željkom napustila porodilište u Nišu i vratila se u svoj dom, a iako je slutilo da će doći do pomirenja, ona tvrdi da je Ivan Marinković za nju definitivno prošlost.

"Definitivno sam precrtala Ivana. Blokirala sam ga na svim društvenim mrežama, i pozive i poruke. Došao je u posetu i sve vreme mi pričao o rijaliti programima. Hvali se kako ga muvaju gejevi, žene, a mene to ne zanima. Gledam ga i samo sam nervozna kada je u mojoj blizini. Umislio je da je Boris Tadić, a nije niko i ništa. Samo je došao da me nervira. Traži da se dete zove Nenad Marinković, kao Gastoz. Zamislite to. Strašno, nemam reči! Želi da se tako zove jer se rodio iznenada i samo ako se bude zvao Nenad, on će ga voleti. Dete je već dobilo ime i svi ga volimo najviše na svetu, a on ne mora da ga voli zbog toga što mu je ime Željko", rekla je iznervirana Miljana.

"Nije njemu stalo do imena, nego da pokaže narodu da ima uticaj na mene, kao što je pričao u rijalitiju, a evo vidite da nema. On misli da sam ja naivna, a ja nisam nimalo glupa. Sve kapiram i znam da on hoće samo da mi se uvali. E pa ne može to tako", rekla je ona.

