UDARALI SU NAS DOK SMO SE GUŠILI OD SUZAVCA: Miljan Vračević za Kurir otkrio detalje napada na njega i Darka!

Miljan Vračević, koji je bio u kolima sa Darkom Lazićem tvrdi da su ih napali nepoznati maskirani muškarci koji nisu imali milosti prema njima kada su ih tukli, pucali i bacali im suzavce u oči.



Vračević za Kurir otkriva kako su Lazić i on uspeli da se izbore sa nasilnicima i kakve posledice imaju od toga.

"Bio je mrkli mrak i padala je kiša, ništa nisam video, niti znam kako se sve to izdešavalo. Krenuli smo na proslavu i kada smo smo stigli do kapije, odjednom su nam pritrčali maskirani ljudi dok smo sedeli u autu i napali nas. Ne znam koliko je momaka bilo, pet, šest, sedam. Nastala je vika i dreka sa svih strana, bacili su suzavce i oči su nam odmah otekle", otkriva Miljan i dodaje da je nakon bacanja suzavaca nastao pravi haos.



"Zatim su počeli da nas udaraju. To je sve trajalo nekoliko sekundi, bili smo u šoku. Nismo čak strahovali ni za život jer smo obojica bili šokirani i bilo nam je bitno samo da dođemo do daha da bismo izbegli gušenje i da otvorimo oči", kaže vozač i ističe da je nakon batina jedva uspeo da se dogega do najbliže radnje i zamoli za pomoć.

"Ne znam da li se Darko nekome zamerao, ali koliko ja znam, nije nikome", kaže folkerov vozač.



