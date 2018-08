KU.VA JOJ JE BILA NAJBOLJA DRUGARICA, SLALA JE PISMA OŽENJENOM ČOVEKU! SARA JE LAŽOV: Mića urlao u studiju i surovo prozivao pevačicu pred njenom majkom! (VIDEO)

Lepi Mića je gostovao u emisiji sa Sarom Reljić i njenom majkom Indirom, a nije imao nijednu lepu reč da kaže na račun pevačice.

On je napravio haos u studiju i prozivao Saru zbog pisanja pisma oženjenom čoveku - Marku Janjuševiću Janjušu.

Mića nije mogao da se suzrži od komentara, pa je "osuo paljbu" po pevačici, na koju se posebno naljutio kada je spomenula njegov brak u jednoj od emisija.

"Sara i Vojke su najbliži nekoj priči, ali meni je i to smešno. Kada sam pitao Vojketa zašto je ušao ovde drugi put, lagao je. Sara i Vojke će pući za 15 ili mesec dana, njih vezuje samo muzika. Onaj ćuti i ne priča, ona ide oko njega, to je samo interesna sfera. Ona traži samo muzički interes", rekao je Mića.

"Tebi je k.va bila najbolja prijateljica, grlila si se s Macom. Sara je jako podla, lagala je da nije slala Janjušu pisma. Neka me demantuje. Oni nemaju snage to da kažu jer su kvarni. Sestro, zaljubljena si, to je tvoj problem", vikao je Mića na sav glas, dok je Sara dodala da to nije istina, kao i da to nije Mićin problem.

"Evo Sare, Sara laže, neće da odgovori na pitanje. Zašto si pisala ljubavna pisma? Nema ona šta da priča, volela ga je i kraj", rekao je vidno uznemiren Mića.

