LUNA I SLOBA PONOVO NA TAPETU: On je NA KONTO SVOG K..CA POSTAO POPULARAN! Ona kupila vozačku dozvolu pa rekla da se šalila... AKO NISI NORMALNA IDI LEČI SE! (VIDEO)

Poznat po raznim opaskama i oštrim komentarima, Lepi Mića ponovo je progovorio o Luni Đogani i Slobi Radanoviću i nije štedeo reči. Ističući kako je većina bivših zadrugara ušlo u rijaliti "bez imena", kaže kako su sada postali poznati, ali ne zbog onoga čime se bave. Iz tog razloga smatra da njihove karijere i te kako imaju rok trajanja.

"Oni su svi ušli u 'Zadrugu' kao anonimlni pevači. Bili su nebitni likovi, totalno. Oni su poznati, ali ne zbog pesama, nego zbog drugih stvari. To će trajati još mesec, dva, tri i to se gasi. Sloba je na konto svog k..ca postao popularan, a ne što mu je pesma dobra bila! Pesma je bila i tada, pa gde ga je bilo? Nigde! On peva odlično, to nije sporno, ali prvo mora raditi na figuri svojoj, on je pevač, mora da ima neku liniju...", pričao je u emisiji "Zadruga, narod pita" Lepi Mića.

Zatim, posvetio se Sari Reljić, koja je u emisiji gostovala zajedno sa njim, ali i blogerki Luni Đogani, bivšoj devojci Slobe Radanovića.

"Sara je slagala 80 odsto stvari u 'Zadruzi' i sada laže. Ja ne mogu više te balade da slušam, kod mene te balade ne prolaze! Luna je rekla u 'Zadruzi' da je sama kupila vozačku dozvolu, pa rekla da se šalila. Kaže da je to rekla da bi ispala mangup... Devojko, ako nisi normalna, leči se, sine!", bio je oštar on.

