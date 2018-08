EVO KADA ĆE SE UPOZNATI GOCINA ĆERKA I RIJALITI BEBA MILJANE KULIĆ: Pevačica rekla da Lena neće biti sestra TOM DETETU, a onda NAPRAVILA PLAN!

Miljana Kulić porodila se 27. jula u kasnim večernjim satima. Prvencu je dala ime Željko, a kasnije je dozvolila i ocu dečaka, Ivanu Marinkoviću, da dođe i obiđe ih u porodilištu, na iznenađenje mnogih. Međutim, do pomirenja između ove dve rijaliti zvezde ipak neće doći.

"Definitivno sam precrtala Ivana. Blokirala sam ga na svim društvenim mrežama, i pozive i poruke. Došao je u posetu i sve vreme mi pričao o rijaliti programima. Hvali se kako ga muvaju gejevi, žene, a mene to ne zanima. Gledam ga i samo sam nervozna kada je u mojoj blizini. Umislio je da je Boris Tadić, a nije niko i ništa. Samo je došao da me nervira. Traži da se dete zove Nenad Marinković, kao Gastoz. Zamislite to. Strašno, nemam reči! Želi da se tako zove jer se rodio iznenada i samo ako se bude zvao Nenad, on će ga voleti. Dete je već dobilo ime i svi ga volimo najviše na svetu, a on ne mora da ga voli zbog toga što mu je ime Željko", rekla je iznervirana Miljana.

"Nije njemu stalo do imena, nego da pokaže narodu da ima uticaj na mene, kao što je pričao u rijalitiju, a evo vidite da nema. On misli da sam ja naivna, a ja nisam nimalo glupa. Sve kapiram i znam da on hoće samo da mi se uvali. E pa ne može to tako", rekla je ona.

S druge strane, prva Ivanova supruga sa kojom ima ćerku Lenu, popularna pevačica Goca Tržan, istakla je da "njeno dete neće biti sestra tom detetu", a kasnije i objasnila o čemu se tu zapravo radi.

"Moje dete već ima dovoljno iskomplikovan život zbog toga što sam joj ja majka, a i što joj je Ivan Marinković otac. To je za nju, trenutno, mnogo više od onoga što može da nosi na svojim plećima. Boli me svaki napad na nju i ne želim dodatno da joj komplikujem život zbog novonastale situacije, a isto tako smatram i da niko drugi nema pravo na to. To je moj stav kao Leninog zakonskog roditelja. Ona već sada zna sve, ali o tome ne želi da razmišlja, niti je interesuje. Kada bude dovoljno odrasla da se time zainteresuje, o tome ćemo da razgovaramo nas dve. Za sada to nije naš deo života, mi sa tim nemamo nikakve veze i dužnost mi je da je zaštitim", izjavila je Tržanova.

