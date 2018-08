NAPIJU SE, DOĐU KUĆI, MALTRETIRAJU SVE REDOM! CRVENI KRST JE BIO SPAS ZA SVE NAS: Lepi Mića progovorio o detinjstvu, GNJIDAMA I VAŠKAMA! (VIDEO)

Ističući odmah na početku izlaganja da sopstveni život smatra savršenom bajkom, Lepi Mića otkrio je detalje iz detinjstva koje niko do sada nije znao. Često se osvrćući na "stakleno zvono" pod kojim je Luna Đogani tokom trajanja "Zadruge" tvrdila da je rasla, iz sve snage se potrudio da sruši tu njenu izjavu, rekavši da svi oni koji potenciraju na nečemu uglavnom to čine jer zapravo stvari uopšte ne stoje tako.

"Ja sam rastao vrlo za.ebano. Ja sam išao u školu gde je od nas šezdeset, trideset i osmoro imalo gnjide, vaške, svrab... Ja sam išao u školu gde je Crveni krst bio spas za sve nas. Nosili smo kecelje sa likom Če Gevare na leđima, bilo je takvo vreme. Mene toga nije stid. Ti koji su nametali staklena zvona, oni su rasli u paklu i zato se ponašaju pakleno! Mislim na njih koliko hoćeš", uzviknuo je on tokom emisije "Zadruga, narod pita", kako bi objasnio da ne misli samo na Lunu.

"Očevi su bili u kući glavne baje. Većina njih je pilo. Napiju se, dođu, maltretiraju kući sve redom. Ništa to nije sporno. To je tada bilo tako. Danas je konekcij drugačija, internet radi, sve se zna! Šta god da uradiš, imaš odgovornost... Nas su nastavnici tukli onim velikim šestarima po glavi u školi", govorio je on na zaprepašćenje mnogih.

