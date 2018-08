STEFAN ŽIVOJINOVIĆ OTKRIVA SVE: Uplovio je u muzičke vode, nastupao sa Lepom Brenom, a evo šta kaže o Anastasiji Ražnatović!

Mladi pevač Stefan Živojinović proteklih dana je najčešće u studiju gde priprema dve nove pesme koje će predstaviti u septembru.

Pošto je on sin poznatih roditelja, Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, otkrio je da li traži pare od roditelja već da sada može i on sam to da plati od svojih nastupa:

"To je sada ovaj stadijum. Baš danas sam platio prvu pesmu i to smo proslavili."

Pošto si bio gost na Breninim koncertima, je li osećaš kada si na bini da je u njenoj publici i tvoja publika?

- Jedino što može da se oseti je to da li te je publika prihvatila i da li te je zavolela. Mislim da su reakcije bile fenomenalne. Ja sam stvarno bio prijatno iznenađen. Nije ni lako izađi posle nje, koja je realno najjača u tom poslu što se tiče prenošenja energije, što se tiče đuskanja, pesama, a ja volim izazov, ja volim pritisak, i onda se ja još više trudim. Bilo mi je jako lepo iskustvo i dobra škola. Inače, ljudi misle da ja samo pevam na Breninim koncertima, ali to nije tako. Zato što su njeni nastupi medijski ispraćeni, pa se stekne takav utisak, a inače ja uglavnom radim sam.

Elena Kitić je ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, a Anastasija Ražnatović je Cecina ćerka. Koja od njih dve ti se više sviđa kao pevačica? Kakav imaš utisak o njima?

- Elenu nisam slušao uživo, a sa Anastasijom sam nekoliko puta bio na Kopaoniku i peva jako lepo. Odlično peva.

Za estradu i nastupe se često vezuju poroci. Da li uspevaš da se odbraniš od svega toga?

- Živeo sam u Majamiju, a Majami je centar svega bludničkog i ako tamo nisam otišao u te vode, mislim da neću ni sada. Ja priznajem da volim da cirkam i volim da kuvam, u tome baš uživam. Mogu puno da popijem, a na nastupima popijem jedno, ali nikada ono da baljezgam.

Jesi li se pokajao što si se upustio na estradu?

- Nisam! Najteži posao za koji sam mogao da se dohvatim je ovo. Što je veći pritisak, što je veća odgovornost, to je meni bolje. Ja tako najbolje funkcionišem. Ne mogu da radim bez pritiska i ne mogu da radim kilavo, jer onda bolje i da ne radim. Volim kada je frka, volim kada je tenzija, nije uvek prijatno, ali mislim da smo u takvim situacijama svi mi mnogo produktivniji.

Imaš li neki stav o tome čime bi trebalo da se bavi tvoja idealna devojka ili žena? Je li bi mogao svoju ženu da zamisliš kao domaćicu?

- Nema pravila! Neko ako legne ti legne, nebitno je šta radi, ali ako ja nešto volim, volim kada je neko ambiciozan. Volim tu ravnopravnost koju imaju moji roditelji jedno pored drugog. To je onda čista ljubav, da zavise jedno od drugog, a da mogu i jedno bez drugog, a da se zajedno vole. Da nije neko parazit, već da grize. Ja volim da vidim kada je neko ambiciozan, da hoće, da ima želju. Kada vidim da je neko kilav, ne mogu da ga gledam očima. Gadi mi se. To je nešto što je u meni. Da si pun paket.

