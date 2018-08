LAZIĆ SE NE OSEĆA SIGURNO POSLE PUCNJAVE, UNAJMIO OBEZBEĐENJE: Napadači su mu sipali kiselinu u oči, nije mogao da se brani!

Darko Lazić ubuduće će imati obezbeđenje zbog napada koji se odigrao pre tri dana, kada je došlo do pucnjave. Bez obzira šta je bio motiv incidenta, on se više ne oseća sigurno i zato će ga pratiti nekoliko momaka gde god da krene.

Kako saznajemo, iako je odmah nakon incidenta smatrao da mu dodatno obezbeđenje nije potrebno, porodica i kolege ubedili su ga bude oprezan.

"Darko smatra da je napadnut na podmukao način, jer im je u lice sipana kiselina da bi nakon toga napadači mogli da ih šutiraju i udaraju kada ih onesposobe. On je uveren da bi se on i menadžer odbranili nekako da im vid nije bio uništen. Sada kada je prošlo nekoliko dana, on je svestan da je bio meta i da je neko to unapred isplanirao, a pošto na njegovim oficijelnim stranama imaju tačni datumi gde i kada nastupa, razbojnicima nije bilo teško da saznaju gde se nalazi. Zato je odlučio da angažuje obezbeđenje. To će zapravo biti nekoliko njegovih poznanika koji su već radili taj posao i znaju kako da se postave u takvim situacijama", kaže izvor blizak Laziću, i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

"Darko je samo tražio od tih momaka da ne budu blizu njega da se ne bi videlo da ima obezbeđenje, već da ga prate na udaljenosti. On im je tačno dao instrukcije u kojim slučajevima da reaguju, jer se često dešava na veseljima da ima problem sa pijanim gostima, ali da tada može sam to da reši. Svakako niko od njih neće biti sa njim kada peva svadbe i rođendane u lokalima, ali će biti u pripravnosti i čekaće ga ispred. Darko je nevoljno doneo odluku da ima obezbeđenje, ali je shvatio da u narednom periodu uglavnom ima privatna slavlja, te da bi incident mogao da se ponovi. Da bi bio opušten, ali i da ne bi u probleme dovodio članove benda i menadžera odlučio je da plati telohranitelje."

Izvor tvrdi da nije upoznat sa pričama da je pevač ovim napadom bio upozoren da vrati dug.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

"Darko jako dobro zarađuje, kako ovde tako i u inostranstvu i ne verujem da bi sebi dozvolio da ima dug, ali nikada se ne zna. On zarađuje puno, ali puno i troši. Živi punim plućima, ali ljudi kao on vrlo lako mogu i da se zaduže, mada se on nije žalio da ima finansijskih problema", kaže izvor.

Pevačev menadžer Miljan, koji je zadobio više povreda od Darka, kaže da sumnja da će počinioci biti uhvaćeni.

"Da su meštani na vreme pozvali policiju i inspektorima rekli u kojem su autu bili ili šta su imali na sebi, možda bi to veče moglo da se uradi nešto. Međutim, svi su se pravili ludi kao da nisu videli šta se dogodilo. U početku su čak govorili da nas niko nije ni tukao. Niko nije prišao da nam pomogne dok smo sedeli i čekali da stigne Hitna pomoć i držali se za glavu zbog kiseline koja nam je sipana u oči. Mislim da su sada male šanse da se nasilnici uhvate jer nas dvojica zbog problema sa očima ništa nismo mogli da vidimo. Nikada nisu uhvaćeni atentatori na Kenedija, pa neće ni ovi što su pucali na jednog pevača", kaže Miljan i dodaje:

"Darko je dobro, imamo zakazane nastupe i nastavićemo da radimo. Očekujemo poziv iz policije da damo dodatne izjave ovih dana. Nemamo pojma ko bi mogli da budu ti napadači i zbog čega su to uradili. Ono što znam jeste da nikome ne dugujemo ništa", tvrdi on.

foto: Kurir, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir