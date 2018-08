BILA SAM KAO LUDA, STALNO SAM PROVERAVALA DA LI DIŠE: Miljana Kulić otkrila kako se osećala nakon porođaja!

Rijaliti zvezda, Miljana Kulić, pre nekoliko dana izašla je iz bolnice sa sinom Željkom.

Miljana se zadržala duže u bolnici i to na sopstveno insistiranje kako bi se uverila da je njen sin prvenac savršenog zdravlja. Nišlijka je poznata po tome da je hipohndar, jer je često tokom trudnoće dok je boravila u rijalitiju, pravila scene kako se plaši da je izgubila bebu, a sada je ispričala svoje prve utiske i kako se snašla kao majka.

"Ja se sada osećam dobro, mogu da kažem da sam odlično. Iako sam doživeča veliki šok posle porođaja. Kada sam rodila Željka dosta je počela da me boli kičma, jer sam izbacila veliki "teret", tako su mi rekli doktori", objašnjava Miljana na svoj način.

Međutim, Miljanina drama se nastavila jer je prvih dana bila veoma uplašena za svog naslednika:

"Dva dana sam bila kao luda, nisam se odvajala od Željka. Stalno sam proveravala da li diše, kako se pomera, da li plače. Bila sam baš histerična, kao prava ludača. Ipak, posle sam shvatila da je on dobro, da ga moja porodica čuva i da ništa loše ne može da mu se desi."

Iako je Ivanu dozvolila da vidi sina i bila je sa njim u korektnim odnosima, Miljana ne odustaje od svoje priče da ne želi kontakt sa njim.

"On je za mene završena priča, ne želim uopšte da ga komentarišem, nije on vredan mog nerviranja", kaže ona i dodaje da joj on nije potreban oko brige o Željku jer ima mamu Mariju koja je njena najveća podrška.

"Mama mi najviše pomaže dosta, najviše oko kupanja jer to ne smem da radim sama. Ona se savršeno snašla kao baka i ništa joj nije teško", rekla nam je Kulićeva.

Iako joj je ovo prvo dete, kaže da se brzo navikla da se sad sve vrti oko njega:

"Željko, je mirna beba, samo sisa i spava. On je sada moj centar sveta i to se nikada neće promeniti. Međutim, imam još jedan mali problem, imam više mleka nego što mi treba. nisam ga izgubila pa me često bole grudi."

