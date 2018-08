GODINU DANA PRE ANE SEVIĆ, DARKO LAZIĆ JE VOLEO OVU CRNKU: Za ovom ženom je pevač ludeo, a evo zašto su raskinuli! (FOTO)

Poznati pevač Darko Lazić je sredinom nedelje u Umčarima preživeo pravu dramu kada su nepoznati napadači pucali na njega i pretukli ga.

On je vrlo mlad zakoračio u svet šoubiznisa, pa se njegov život još u ranoj mladosti našao pod budnim okom javnosti, te se godinama raspredalo o tome koja devojka će konačno osvojiti njegovo srce.

Samo godinu dana pre nego što je upoznao Anu Sević, Darko je bio u vezi sa Draganom, u koju je bio ludo zaljubljen. Ipak, veza nije potrajala.

"Taman kad se zaljubio do ušiju, Darko je okončao vezu. Niko ne zna šta se zapravo desilo, ali pretpostavljamo da je do rastanka došlo zbog njene ljubomore. Oni su bili baš zaljubljeni i srećni, ali je Darka počelo da guši to što ga Dragana stalno provera i prebacuje mu neke nebitne sitnice. Trudio se da joj ne daje povoda za izlive ljubomore, često ju je vodio na svoje nastupe, bili su zajedno na Kopaoniku za Novu godinu, a skoro su i živeli zajedno. Ali puče i ta veza", rekao je posle raskida 2013. godine naš izvor.

Kurir.rs, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir