SVI SU JE OSUDILI JER JE PODRŽALA JAVNU PREVARU: Ali Anabela je OVU JEZIVU priču iz svog života skrivala od javnosti!

Anabela Atijas našla se na meti osuda jer je njena ćerka uplovila u javnu vezu sa oženjenim Slobom Radanovićem, ali malo ko zna da je pevačici jedna stravična situacija u prošlosti, ostavila posledice za ceo život.

Naime, pre nekoliko godina njena majka Jadranka Polutak, koja živi u Švedskoj, kako su pisali mediji, pokušala je samoubistvo. Ona je, navodno, uzela prekomernu dozu sedativa, a brzom reakcijom Anabeline sestre Romanele prevezena je u bolnicu gde joj je ukazana lekarska pomoć i spašen život.

Nije poznato zbog čega se pevačicina majka odlučila na ovakav korak, a Anabela sada otvorila dušu.



"Ona je izuzetno jaka žena, ali sve kroz šta je prošla u životu ostavilo je traga na njenoj duši. Okidač je u ovom slučaju bilo ono što nosi u sebi, a nikad se ne zna kada ta negativna osećanja mogu da kulminiraju", rekla je pevačica svojevremeno i dodala:

"Ovo što se mojoj mami desilo, probudilo me je iz dubokog zimskog sna. Počela sam da na neke stvari, ljude koji me okružuju, ali i na medijske napise gledam drugim očima. Ne zanimaju me banalnosti kojima se pojedinci bave".

