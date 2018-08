KAMPERKA KONAČNO PRIZNALA: Ludo je zaljubljena u OVOM učesnika! Poljubio me je jutros, nije mi bilo dobro

Učesnca rijalitija "Letnji kamp" Ana Nedeljković poznatija kao Enn La Rush konačno je priznala da je zaljubljena do ušiju u cimera Marka Juniora.

Naime, ona je dobila zadatak da bude nos uz nos sa Markomi da mu kaže sve što želi. Malo je falilo da se ovaj par naočigled svih takmičara poljubi, ali su kamperi, a i gledaoci ostali uskraćani za dugoočekivani poljubac.

Kamperka je više puta istakla da joj se Junior ne dopada, da je njihov odnos isključivo prijateljski, međutim kamperi tvrde suprotno.

foto: Printscreen Happy TV

Nedeljkovićeva je u razgovoru sa Saškom i Stojankom otkrila da joj se Marko ipak sviđa, ali da je nervira njegov pristup njoj, kao i to što je stariji od nje.

"Ne znam šta se meni sviđa kod njega, osim što me od svih najmanje nervira u kući.Poljubio me je jutros u obraz i glavu, nije mi bilo dobro. Jeste mi slatko to što radi ali me i nervira i zbunjuje. Neću biti sa njim samo zato što nemamo teme za razgovor.Dosadan je, iritira me često ", rekla je Ana.

foto: Printscreen Happy TV

