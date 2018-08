LEPA BRENA I BOBA VAŽE ZA JEDAN OD NAJSKLADNIJIH PAROVA: Prošle godine su proslavili 30 godina ljubavi, a sada je folk diva otkrila TAJNU njihovog braka!

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih brakova na estradnom nebu, a prošle godine su proslavili tri decenije ljubavi.

Folk diva je sada otkrila tajnu njihove ljubavi koja odoleva svemu punih 31 godinu.

"Mislim da u svakoj ljubavi i poslu, treba da ulažete sebe i ako to vredi, to će trajati, a ako ne vredi onda ne treba da traje. Nikad nisam rekla da je naš brak savršena zajednica, ali veoma je važno to što smo mi ušli u brak kao profesionalno ostvareni ljudi, i da smo davali jedno drugom slobodu. Brak nije zatvor, čovek treba da da slobodu kretivnu mentalnu, duhovnu, fizičku slobodu, tu granicumorate da postavite sami sebi, rekla je folk diva i dodala:

"U našem slučaju mi smo shvatili da smo jedno drugom dali jednu kreativnu slobodu, ja i dalje mogu da se bavim mojim poslom koji obožavam, a on je nastavio da se bavi poslom akon završetka. Svi treba da dozvolite da partner doživi ono što želi da doživi ukoliko to ne ugožava krediblitet zajednice i dece".

