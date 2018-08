MARIJA ANA JE FILIPU SASULA DA JE SPAVALA SA NJEGOVIM DRUGOM: Pevačica priznala zašto je to uradila, a zbog OVOGA ne može da bude sa njim! (VIDEO)

Nakon što je ušla u rijaliti, Marija Ana Smiljanić je rekla svom tadašnjem dečku Filipu Đukiću da je spavala sa njegovim bliskim drugom.

Kasnije je izjavila da je to izmislila, a zašto se odlučila na takav korak rekla je sinoć u emisiji "Zadruga, narod pita".

"To sam rekla posle tri dana! Pa eto, palo mi je na pamet jer sam bila u kontaktu sa tim njegovim drugom koji je imao nameru sa mnom... i onda sam se setila jer nisam znala šta ću. Bila sam besna, taj bes je bio u meni. Meni je sad to smešno, ali se on uverio da je to laž i glupost", rekla je Marija Ana Smiljanić.

Marija Ana je priznala i da je od početka imala "bolestan" odnos sa Filipom dve godine čak i kada je bila napolju.

"Mi smo se sve vreme svađali. Ja bih se folirala da sam imala neku kontrolu. Sve sam radila kako sam osećala. Napolju mi je terao inat, tako smo navikli od starta, nezdravo i zato ne možemo da imamo budućnost", izjavila je ona.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir