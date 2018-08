SLOBA RADANOVIĆ ZAVRŠIO U HOTELU SA NAŠOM PEVAČICOM: Posle lude žurke se sastali, a onda se oglasio pevač!

Tokom rijalitija spekulisalo se da je Sloba Radanović bio u tajnoj vezi sa pevačicom Dušicom Grabović, a ovu priču dodatno je podgrejao i njen blizak prijatelj koji je otkrio detalje njihove avanture.

Pevačicin prijatelj tada je otkrio detalje njihove najdublje intime, ali i da je njihova veza trajala sve dok se Radanović nije oženio Kristinom Kijom Kockar. S druge strane, Sloba je nakon završetka rijalitija tvrdio da je sa Dušicom isključivo u prijateljskim odnosima. Međutim, pre samo nekoliko dana došlo je do ponovnog susreta Slobe i Dušice, i to u Budvi. Prema navodima izvora, oni su nakon nastupa jednog našeg pevača u jednoj budvanskoj diskoteci, gde su se i sreli prvi put nakon ''Zadruge'', proveli noć zajedno u jednom tamošnjem hotelu.

foto: Damir Dervišagić

"Sloba i Dušica su se prvi put nakon ''Zadruge'' videli u Budvi, i to sasvim slučajno. Tu su poprilično bili prisni, razgovarali su dugo i slikali se. Nakon toga su zajedno napustili diskoteku i uputili se ka jednom hotelu u Budvi gde su proveli noć. Dušica je jedva čekala trenutak da ga vidi, a kada je videla da može taj trenutak i da iskoristi njenoj sreći nije bilo kraja. Oboje su malo popili, a druženje su nastavili u hotelu", tvrdi dobro obavešteni izvor, a onda se oglasio i Sloba.

"Pa žena je bila na Đanijevom nastupu, prišla, javila se i to je to. A sutradan mi je menadžer jednog kluba prišao na mom nastupu i rekao mi da je Dušica tu i zamolio me da ona otpeva koju pesmu i to je to. Nismo bili ni u kakvom hotelu zajedno, a ona mi je rekla da ona nema ništa sa novinskim natpisima da smo mi bili u nekoj šemi", rekao je Sloba.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir