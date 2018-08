GLEDAO U NJU KAO U BOGA, A SAD JE ZA NJEGA TETKA INDIRA! BORA SANTANA RAZOČARAN ZBOG PRETNJI SARINE MAJKE: Da sam samo TO hteo, ne bih se hvatao za stariju! ŠTA DA MI SE STVARNO NEŠTO DESILO?! (VIDEO)

Bori Santani se nije dopalo šta je čuo da je Sarina majka, Indira Reljić, rekla u njegovom odsustvu. Naime, govoreći o njihovom odnosu i simpatijama, Indira je istakla da je bila vrlo neprijatno iznenađena, te da joj je bio bliže da ne bi ostao živ posle takvih reči. Boru je to i te kako pogodilo, pa je počeo "da peva drugu pesmu".

"Nisam bio tu, nisam pratio, ali su mi ljudi slali snimke. Mnogo mi je žao što je teta Indira takve stvari izjavila. Mnogo mi je ružno da tetka Indira kaže: 'Da mi je sad tu ja bih ga ubila'. Šta, zamislite stvarno da mi se nešto desilo. I čika Mića posle, na sve to, i on me je razočarao. U njegovom glasu kao da sam osetio da on mene omalovažava. Nikad ružnu reč mi čovek nije rekao, ni ja njemu u rijalitiju. Nisam očekivao da će čika Mića da kaže: 'Ja ne bih dozvolio da on bude u blizini mog društva'. Ja sam uvek imao prema njemu i prema svakom starijem zadrugaru veliko poštovanje, uvek sam slušao njegove savete, uvek mi je to značilo. Sad kad sam napolju, kao da je to sve bila neka igra i laž. Ljudi tu pokažu svoje pravo lice", izjavio je u emisiji "Zadruga, narod pita" Bora Santana.

foto: Printscreen

Zatim, objasnio je da u pitanju nije bio nikakav marketing.

"Napisala mi je neka gospođa poruku danas: 'Sram te bilo, ološu jedan! Loš si čovek, kako smeš da kažeš onako za Indiru? Ona može majka da ti bude', kako majka, devet godina je starija od mene. Ja sam realan, uvek sam iskren, čak sam malo i stidljiv... I nisam tu ženu nikad spopadao. Ne želim da je spopadam. A ja da tražim marketing, ne bih se uhvatio sa starijom ženom od sebe, nego s nekom drugom, pa da se piše da je neka kao riba i to... Rijaliti se odavno završio. Ja da sam hteo da pravim neki cirkus na taj način u rijalitiju, ja bih ga pravio tad", zaključio je on.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir