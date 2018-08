UDARIO ME 3 PUTA, PA IZVUKAO IZ AUTA, PALA SAM NA KAMEN! A ONDA SAM GA PITALA ZAŠTO ME TUČE! Pogledajte stravičnu ispovest ljubavnice Halida Muslimovića! (KURIR TV)

Žena koja je prijavila pevača Halida Muslimovića da ju je pretukao krajem jula u Banjaluci, tvrdi da su njih dvoje u vezi tri godine i da je dobila batine kad je tražila da joj vrati 94.500 evra.

Sonja Bašić priložila je i pisani materijal, koji po njenim rečima dokazuje da mu je davala novac, kao i zajedničke fotografije, te one na kojima se vidi da ima modrice.

"S Halidom sam počela da se zabavljam u novembru 2015, kada je bio u Australiji na turneji. Pomogla sam mu da opstane, jer je u teškoj finansijskoj situaciji, ima hipoteku. Pomagala sam mu oko tog kredita, ali i da mu se deca školuju na fakultetu u Banjaluci i njegovih pesama i spotova", izjavila je ona.

"Tri puta me je udario rukom preko usta, pa je zaustavio auto, izašao i došao do mojih vrata. Šakom me uhvatio za kosu, izvukao me i ja sam pala na zemlju. Udarila sam desnim kukom u kamen. Pitala sam ga: 'Halide, zašto me udaraš?' A on je onda počeo da me desnom rukom udara u vilicu", pričala je ona, te detaljno opisala navodni incident.

