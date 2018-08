KIJA I ANDRIJA SU IMALI POSLOVNI DOGOVOR, ISPLANIRALI SVE DO DETALJA: Lazović platio Kockarevoj da mu glumi devojku!

Kristina Kija Kockar je, po svemu sudeći, ne samo žrtva prevare supruga Slobodana Radanovića nego i odlična glumica.

Kako tvrde naši izvori, bivša stjuardesa, a sada pevačica nikad nije ni bila u vezi sa Andrijom Lazovićem, već je s njim imala poslovni dogovor!



Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga" je, prema našim saznanjima, samo odglumila da je u ljubavnoj vezi s biznismenom iz Crne Gore, i to baš u trenutku kad ju je suprug Slobodan Radanović prevario s Lunom Đogani u rijalitiju. Za to joj je, prema rečima bliskog izvora, Lazović čak dao novac!



- Andriju poznajem godinama. On je dobar dečko koji voli avanture i izazove. Sa Kijom se upoznao preko zajedničkih prijatelja. Iako su mediji pisali o tome da su u vezi, o tome nema ni govora. Andrija nije Kijin tip muškarca i nikad ne bi bila s njim. Sa druge strane, on je bio džentlmen i upitao je kako može da joj pomogne. Ona mu je najpre kroz šalu rekla: "Pa, ako ti nije problem, da glumiš mog dečka, jer me je muž javno izblamirao, eto, tako možeš da mi izađeš u susret." Lazoviću je to bilo zanimljivo pa je pristao i još joj je dao novac, i on je to shvatio kao dobar marketing. Ne znam koliko je tačno, ali joj je platio jer je želeo da među njima bude čist račun, s obzirom na to da je on to shvatio kao poslovni dogovor - kaže naš izvor.

foto: PrintScreen



Prema njegovim rečima, njih dvoje su detaljno osmislili kako će izgledati njihova lažna ljubav za javnost.



- Kija i Andrija nemaju nijednu fotografiju na kojoj se vidi da su par. Nikad se u javnosti nisu poljubili, kao što to rade zaljubljeni parovi. Njihov dogovor je bio jasan, da budu zajedno dok traje rijaliti, a da nakon toga saopšte da su shvatili da nisu jedno za drugo i da se raziđu. Bili su zajedno na jednoj svadbi u Crnoj Gori i nigde više. Sve među njima je bio marketing i ništa više od toga - priča naš sagovornik.



Ali to nije sve! Kija ga je zamolila i da joj pomogne u kupovini nekretnine.



- Njen cilj je bio da sebi obezbedi stan, za koji nije imala dovoljno novca. I u tome joj je pomogao, ali ona se sad pravi luda. Kija neće da radi ništa što njoj ne odgovara. Sada su njih dvoje u žestokom ratu i pitanje je trenutka kad će Andrija otvoriti Pandorinu kutiju. Ona njega sada optužuje da joj je dužan, ali zapravo je suprotno - tvrdi naš sagovornik.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s Lazovićem, ali njegov broj telefona poznat redakciji je bio nedostupan, dok Kija nije odgovarala na naše pozive i poruke.



Lična karta

Kristina Kija Kockar

rođena: 26. maj 1989.

Mesto: Zrenjanin

Brak: Udata, razvod u toku

Početak: Stjuardesa

Razvoj: Učesnica rijalitija "Zadruga", Pevačica grupe Ministarke brojke

5 meseci je Kija bila u "Zadruzi"

3 godine je bila u braku sa Slobom

1. mesto je osvojila u "Zadruzi"

Kurir

Autor: Ljiljana Stanišić