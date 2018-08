RIJALITI ZVEZDA PRIVEDENA?! Pokušao je da pobegne policiji, ali onda je usledio PAKAO! (FOTO)

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'', reper Nemanja Đerić Đekson navodno je priveden pre nekoliko dana zbog kršenja zakona.

Naime, kako tvrdi izvor blizak reperu, on je nakon što je uhvaćen u vožnji skutera bez kacige počeo da se opire policiji, najpre da beži od njih, a zatim i da se svađa sa njima zbog čega su momci u plavom bili prinuđeni da ga privedu.

"Đekson je divljao ulicama skuterom bez kacige. Kada ga je policija spazila, pokušali su da ga zaustave, ali je on pokušao da im pobegne. Kad su uspeli da ga stignu, Đekson je na sve načine pokušavao da izbegne kaznu, ali kada je shvatio da sa policijom nema šale podvio je rep, pa su mu napisali prijavu. Kako sam čuo, bili su na korak od toga da ga privedu, ali se ipak sve završilo dobro po njega, pa će morati da plati za prekršaj", tvrdi izvor.

Đekson je porekao da je do privođenja došlo, ali priznao da je zaista kažnjen, i to debelo.

"Jeste, istina je to, stvarno su me jurili, bio je haos. Čim su me videli da divljam i jurim bez kacige rekli su mi da stanem. Ja sam dao gas i pobegao, bežao sam im po celom gradu u tri ujutru i stvarno sam zaslužio tu kaznu. Napisali su mi neke prekršajne prijave, nisam ni imao dokumente tad kod sebe, pa sam i za to popio kaznu, i za kacigu", rekao je Đekson.

