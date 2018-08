RADA MANOJLOVIĆ JE RANO OSTALA BEZ MAJKE, A O NJOJ I SESTRI JE BRINUO OTAC: Sada je drhtavim glasom progovorila o najtežim trenucima! Mogla je da preživi (VIDEO)

Pevačica Rada Manojlović rano se suočila sa najtežim gubitkom u porodici jer joj je majka preminula nakon borbe sa opakom bolešću.

O pevačici i njenoj sestri brinuo je otac. Pevačica često odlazi na lekarske preglede, a otkrila je i zbog čega.

"Ja sam neko ko vodi računa o svom zdravlju. Često možete da me vidite u raznim klinikama, na preventivnim pregledima i na infuziajama. Mnogo volim sebe. Desilo nam se to što nam se desilo u porodici i negde je i sestri i meni usađeno to da moramo da se kontrolišemo. Jer naša mama je samo zakasnila. Mogla je verovatno da preživi kao što se ta bolest leči u devedeset posto slučajeva. Tako da je nama mač celog života, šta bi bilo, da je otišla na vreme. Da ne bismo razmišljale o tome, nas dve sada možda čak i preterujemo, rekla je Rada rekla je Rada.

Na pitanje voditelja da li je muči to što je majka mogla da preživi, Rada kaže:

"Ne razmišljam o tome. Inače sam neko ko se ne vraća u prošlost, sestra me zbog toga zove sebičnjak, ali ja za sebe kažem da sam profesionalac i da nemam luksuz da se vraćam u prošlost kad to meni padne na pamet, nego jednom u dve tri godine", kaže Manojlovićeva i priznaje da se nekada isplače kako bi joj bilo lakše.

"Evo nedavno smo imali smrt velikana Olivera Dragojevića, pa sam slušala neke njegove pesme, pa je onda svašta počelo da mi pada na pamet, naravno i mama i onda ja to samo prekinem. Deset, petnest minuta dam sebi da se isplačem i prestanem", priča pevačica.

"Kada bih pustila sećanja da naviru, pa ja bih mogla da plačem non stop. Pogotovo što sam to sve baš zaista proživela sa mamom. Srećna sam što sam bila uz nju do njenog poslednjeg daha, ja sam bila uz nju do samog kraja, ali prekidam to sećanje. Brzo se prebacim na nešto drugo, da skuvam kafu, da nešto uradim", dodala je Rada u emisiji "Glamur specijal".

