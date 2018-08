NAKON SVEGA ŠTO SE DOGODILO, SMOGLA SNAGE I PROGOVORILA! KIJA KOCAKR PRVI PUT POSLE RAZVODA: Evo čemu se nada! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar i Slobodan Radanović razveli su se danas u jutarnjim satima u Osnovnom sudu u Zrenjaninu.

"Bilo nam je oboma teško, ali jednostavno tako je najbolje i najpametnije za oboje. Nadam se da ćemo ostati prijatelji, barem u korektnim odnosima i to je to... A to se gradi vremenom", izjavila je ona.

1 / 8 Foto: Zrenjaninski.com

Tokom trajanja "Zadruge", par je brzo privukao ogromnu pažnju javnosti. Naime, malo po ulasku u Belu kuću, peveča je prevario Kockarevu sa Lunom Đogani, ističući da mu u braku "ne cvetaju ruže".

Kada je Kija ušla u Belu kuću, ljubavnici nisu prekidali svoj odnos, što je podelilo i ukućane i javnost. Bez obzira na situaciju, jednom prilikom mu je predočila da zna da on još uvek ima osećanja prema njoj, te da joj je žao što je sve ispalo kako jeste.

Bračni par je u jednom trenutku bio i na korak do pomirenja! Slobina veza sa Lunom je naveliko pucala. Međutim, sa imanja usred Šimanovaca svi su izašli sami.

Kija i Sloba se nisu pomirili. Ona je po izlasku odmah potpisala papire za razvod i fokusirala se na poslovne pobede. Luna i Sloba su raskinuli, pa je blogerka otišla sa porodicom na odmor u Grčku. Pevač se predao nastupima.

Kija je iz rijalitija izašla kao pobednica. Luna je bila drugoplasirana, dok je treće mesto osvojila Teodora Džehverović.

1 / 5 Foto: Damir Dervišagić

Kako je predlog za razvod braka predat sporazumno, njima advokat na sudu nije bio potreban.

