MATORA I SANJA ŠOKIRALE: Jedna od njih ulazi u Zadrugu 2!

Jovana Tomić Matora i njena devojka, pevačica Sanja Stanković uživaju u ljubavi posle izlaska iz rijalitija "Zadruga" i trude se da što više vremena provode zajedno.



Nedavno su bile na kraćem putovanju u Francuskoj, a krajem avgusta će konačno iznajmiti stan u kojem će živeti zajedno. Zbog toga su obe presrećne jer, kako su rekle u intervjuu za Kurir, ne mogu da žive jedna bez druge.

Kakav je život posle "Zadruge"?



Matora: Odličan, bolji nije mogao da bude, zaista.



Osim što sada imate dosta novca, šta je još novo u vašem životu?



Sanja: Novo je to što sad samo trošimo novac koji smo zaradile (smeh). Bile smo u Parizu na kraćem putu, našle smo stan koji smo iznajmile i preselićemo se skoro, krajem meseca. U sredu mi je rođendan i baš tog dana promovisaću svoju prvu pesmu na jednom splavu u Beogradu.



Matora: Osim toga, uskoro ćemo otvoriti i novi restoran. Sve nam je lepo. Imam i dosta ponuda za reklamiranje nekih noćnih klubova, a Sanja reklamira neke brendove preko Instagrama.

foto: Damir Dervišagić

Luna Đogani od Instagrama zaradi 2.500 evra nedeljno. Koliko vas dve zaradite od toga?



Sanja: Molim? Mi nismo toliko bahate. Znamo koliko ljudi danas teško zarađuju novac u Srbiji i mi to cenimo.



Jovana, ti ćeš biti menadžerka svojoj devojci, koliki procenat ćeš joj uzimati?



Matora: Eh, sad (smeh). Sve to ide u istu kuću. Imamo isti novčanik, iste telefone. Sve koristimo zajedno, ne razdvajamo se.



Stalno ste zajedno, koliko često se seksate?



Sanja: Non-stop smo zajedno i non-stop se seksamo, kao i svaki drugi par (smeh).

foto: Damir Dervišagić

Matora, da li se i dalje provodiš po diskotekama i noćnim klubovima kao i pre "Zadruge"?



Sanja: Ja ću da vam odgovorim. Ona radi do pola tri ujutru i ima 15 minuta da dođe do kuće. To joj je dovoljno.



Matora: Stroga je mnogo!



Hoćete li vas dve pomoći Kiji da nađe novog dečka, a Slobi da nađe novu devojku, sad kad su razvedeni?



Matora: Ja sam rekla Kiji da, kad se bude razvela, o mom trošku pravimo žurku na splavu. Ja sve plaćam, zaslužila je, dosta je bilo njene muke.



Da li ćemo vas dve od septembra gledati u drugoj sezoni "Zadruge"?



Sanja: Mene nećete sigurno, ali gospođicu Jovanu verovatno hoćete (smeh).

Preležala dečje bolesti

Matora više nije ljubomorna Pred kamerama u rijalitiju Matora je bila jako ljubomorna kada je njena partnerka provodila vreme s drugim učesnicima, ali sada joj ne smeta čak ni kada se Sanji udvara neki muškarac. Kako je rekla, u takvim situacijama, ona se čak i zahvali u ime svoje devojke.

- Kad se neki frajer udvara Sanji, ja mu samo kažem hvala - rekla je Tomićeva.

autor: Marija Dejanović/ foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir