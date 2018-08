MILJANA KULIĆ NE KRIJE SREĆU ZBOG SINA ŽELJKA: Gleda me u oči kad mu pričam, OVAKO mu tepam! (VIDEO)

Miljana Kulić je sinoć velikom žurkom u Nišu proslavila rođenje sina Željka kojeg je donela na svet 27.jula, a proslavi nije prisustovao otac bebe Ivan Marinković.

Ponosna mama podelila je u emisiji uživo svoju sreću sa gledaocima ne skrivaju osmeh sa lica pričajući o svom nasledniku.

"Željko je u sobi, pio je mlekce držali smo ga da podrigne. spava. Meni je mnogo žao što je mala beba i samo pije mleko i spavka, ja gledam da ga zamajavam što duže da bude budan. Jedva čekam da poraste da razgovaram s njim, on i sad gleda me u oči kad mu pričam, ja mu pričam, ti si moj žuti šećer, moje pilence i on onako gleda u tebe kao da sve razume. Puno mi je srce što imam belo zlato pored sebe, nerazdvajam se od njega, on je centar mog sveta", rekla je Kulićeva i dodala:

"Gledam se i izgledam kao šotka, moram da vadim ovo iz usana.

O Ivanu Marinkoviću nije imala lepe reči.

"Posle svega i posle onoga iz rijalitija, htela sam da stavim tačku. Meni je bilo žao da odvojim da mu ne dozvolim da vidi dete, ali on se ponašao nezainteresovano za dete kada je došao u porodilište, to me je pogodilo".

