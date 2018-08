RAZVELA SE OD SLOBE PA SPAKOVALA KOFERE I OTIŠLA IZ SRBIJE: EVO koga je Kija srela na aerodromu! (FOTO)

Pobednica rijalitija "Zadruga" Kristina Kija Kockar danas se konačno razvela od Slobe Radanovića. Iako je priznala da joj je taj trenutak teško pao, ona je smogla snage da nastavi dalje i već se sprema za večerašnji nastup koji ima u Budvi, u klubu gde je već stekla svoje obožavaoce.

foto: Damir Dervišagić

Teodora Džehverović je pre nekoliko dana raskinula vezu sa Anđelom Rankovićem, pa je sebi preokupirala vreme nastupima. Teodora takođe ima večeras nastup u jednom budvanskom klubu, a njih dve su se srele na aerodromu, pa su putem Instagrama poslale pozdrav svim fanovima.

Da podsetimo, Kija i Teodora su u "Zadruzi" imale veoma korektan odnos sve do poslednjih nekoliko nedelja, kada su se posvađale "na krv i nož" i to sve zbog Teodorinog brata, Save. No, ubrzo potom njih dve su izgladile odnose, i jedna o drugoj pričaju sve najlepše, a ova fotografija to i dokazuje.

foto: Printscreen Instagram

Nema sumnje da će obe prirediti nezaboravno veče fanovima koji će ih dočekati u tamošnjim klubovima.

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

