ABRONOŠA: Prsata abortirala zbog rijalitija

Zdravo, drage abronoše. Eto mene opet s novim pričama. Nisam propustila nijedno okupljanje jer sam znala da ću saznati svašta.



Glavna ličnost ove nedelje je jedan naš proslavljeni glumac. On je poznat kako po ulogama, tako i po šemama s koleginicama. Zvaćemo ga Lukavi. On je bio u turbulentnoj vezi s mlađanom koleginicom koja je potrajala nekoliko godina i zaista je sve delovalo kao iz bajke. Međutim, Lukavi je nju varao skoro pa od početka. Kad malo više popije, obavezno počne da se udvara cicama, a svaka na kraju popusti. Ume Lukavi da pridobije i starije dame, pa je tako osvojio i našu poznatu pevačicu. Ona je nekoliko godina starija od njega, a u vreme kad su otpočeli romansu, bila je udata. Njen brak se umalo nije raspao zbog toga, ali Lukavi je baš bio zagrejan za nju, pa su rešili da ostanu u kontaktu, samo su se pritajili. Kada je njegova tadašnja devojka saznala za prevaru, uslovila ga je da ostavi ljubavnicu. Međutim, Lukavi nije odustajao od pevačice. Bio je očaran njenom energijom, a i voleo je to što je starija od njega. Njoj je, s druge strane, Lukavi bio samo prolazna avantura, pa ga je šutnula čim joj je dosadila piletina. Na kraju, raspala mu se i zvanična veza, a on i dalje luta...

Druga priča tiče se jedne starlete, koja skandale pravi i u rijalitijima i na slobodi, a zvaćemo je Prsata. Ona stalno pokušava da bude u kadru, pa koristi svaki priliku da se nađe na naslovnicama, ali to ipak nije slučaj sa ovom pričom. Prsata je nedavno ostala u drugom stanju sa sadašnjim dečkom, što je sakrila i od najbližih prijatelja. Nije bila u nedoumici i odmah je rešila da prekine trudnoću, za koju misli da bi joj samo naštetila. Kako se sprema da uskoro opet uđe u rijaliti, njoj ne pada na pamet da dočeka sledeću godinu sa stomakom do zuba jer tako neće biti u formi. Definitivno je odlučila da se posveti „karijeri“ jer je videla da joj je isplativije da bude rijaliti zvezda nego majka. Poznata je po tome što svoje telo stavlja u prvi plan, pa bi otečene noge, podočnjaci i kilogrami viška uništili sve atribute kojima se hvali. Njen dečko je patio kad je čuo da je abortirala, ali šta će, jadan... Utešila ga je pričom da će mu podariti bebu kad se nafatiraju para, a do tada mu je predložila da bude njen menadžer.

Drugari, to bi bilo sve za danas, čitamo se i sledeće srede. Ljubim vas.

